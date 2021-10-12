В Башкирии магазин устроил розыгрыш автомобиля и давку в разгар пандемии

Руководство одного из магазинов Нефтекамска решило устроить розыгрыш автомобиля «Лада», однако вместе с розыгрышем организовалась и толпа местных жителей, которые хотели получить ключи от нового автомобиля.
Отметим, что лотерея проводилась не только в разгар пандемии, но и в День республики, когда по всему региону отменили абсолютно все массовые мероприятия, включая праздничный салют.
Тем временем в Башкирии с 12 октября начинает действовать второй пакет ковидных ограничений, который позволит посещать торговые центры, частные музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы только вакцинированным и переболевшим COVID-19 жителям.