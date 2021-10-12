В Башкирии магазин устроил розыгрыш автомобиля и давку в разгар пандемии

В Башкирии магазин устроил розыгрыш автомобиля и давку в разгар пандемии
В Башкирии магазин устроил розыгрыш автомобиля и давку в разгар пандемии
Вчера, 10:02ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Розыгрыш «Лады» проходил в День республики, в то время как из-за пандемии по всему региону отменили все массовые мероприятия, приуроченные к празднику.

Руководство одного из магазинов Нефтекамска решило устроить розыгрыш автомобиля «Лада», однако вместе с розыгрышем организовалась и толпа местных жителей, которые хотели получить ключи от нового автомобиля.

Отметим, что лотерея проводилась не только в разгар пандемии, но и в День республики, когда по всему региону отменили абсолютно все массовые мероприятия, включая праздничный салют.

Тем временем в Башкирии с 12 октября начинает действовать второй пакет ковидных ограничений, который позволит посещать торговые центры, частные музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы только вакцинированным и переболевшим COVID-19 жителям.

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