Скомкал суверенитет: что произошло на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву в Уфе

42% из 1600 опрошенных уфимцев назвали главной достопримечательностью столицы Башкирии памятник Салавату Юлаеву. Впервые о реконструкции памятника заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии 8 сентября, отвечая на вопрос о проблеме с реставрацией объектов культурного наследия. За 50 лет с момента установки памятника он не реконструировался ни разу. При этом глава Башкирии заявил, что реконструкцию статуи на месте сделать невозможно — памятник весит 40 тонн, да и сам постамент необходимо ремонтировать.
«Каждый житель Башкортостана относится к этому памятнику с трепетом. Но время берёт своё. С 1967 года ни разу не делался ремонт. Мы можем потерять памятник. Его надо ремонтировать, потому что проблемы не только в самом памятнике, но и в постаменте, который разъезжается. И делать это нужно как можно скорее. Через какое-то время пройдет хороший ураган и мы его потеряем», — объяснил Хабиров.
При этом власти задумали, «если будет такая необходимость», вести реконструкцию памятника в прозрачном павильоне, чтобы каждый житель республики мог наблюдать за ходом реконструкции в режиме реального времени.
По данным результатов экспертизы Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ, предложено закрыть прилегающую к памятнику территорию для доступа уфимцев и гостей столицы, а также демонтировать памятник и плинт. Отмечается, что нижняя треть передней левой ноги находится в критическом состоянии и требует замены.
Однако ровно через месяц после заявления Хабирова, 8 октября, мэрия Уфы сообщила, что реконструкция памятника Салавату Юлаеву будет проходить прямо на месте, его снимут и установят справа от постамента. Реставрация будет проводиться на территории одноименной площади. Согласно проекту, сама скульптура будет окрашена в сланцево-серый цвет (№ 7015 по стандарту RAL).
Несмотря на перемену в планах, 11 октября, в день республики Башкортостан, жители Башкирии собрались на акцию в защиту памятника Салавата Юлаева. Активисты считают, что памятник национальному герою башкир могут не вернуть на прежнее место или вовсе демонтируют, таким образом, посягнув на символ народа.
— Он является символом башкирского духа, башкирской свободы, — отметил активист Валиахмет Бадретдинов. — Башкиры не отдадут его, потому что это было бы предательством своей памяти.
Общественники объясняют свои опасения и другими недавними инцидентами с памятниками известных личностей Башкирии: снос бюста Заки Валиди с территории СПбГУ и «пропажа» аналогичного памятника в Сибае. Также активистов возмутил инцидент с ошибкой в календаре башкирского издательства «Китап», где на гербе Башкирии от памятника Юлаева оставили только коня. Позже издательство принесло извинения и предложило жителям заменить календари.
Изначально активисты планировали создать «живую цепь» вокруг памятника. Однако, как сообщает издание «Idel.Реалии» (признано в России иноагентом), народу для задумки не хватило.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, как молодой человек выхватывает у одного из активистов плакат «Верните наш суверенитет», превращает плакат в комок, затем вступает в словесную перепалку с другими общественниками, а после достает из рюкзака перцовый баллончик и распыляет в людей едкий газ. Молодого человека удалось задержать, вместе с пострадавшими он был доставлен в отдел полиции. Сильно пострадавшие активисты планируют сделать судмедэкспертизу.
Позже журналист издания, присутствовавший на месте событий, сообщит, что газ распылил известный в Уфе 27-летний блогер Арслан Нигаматьянов, у него свой канал на youtube с 427 подписчиками, в среднем его видео едва ли набирают 500 просмотров. По словам журналиста «Idel.Реалии» (признано в России иноагентом) Артура Асафьева, мужчина был в роли провокатора и сам называл собравшихся провокаторами. Свой поступок Нигаматьянов объяснил нападением на него активистов.
Вечером 11 октября Нигаматьянов сообщил на своей странице в соцсетях, что «сходил на митинг национал-сепаратистов» и получил закрытую черепно-мозговую травму. К сообщению молодой человек приложил справку из травмпункта больницы № 21, в которой врач ему поставил данный диагноз, а также указал на возможное сотрясение головного мозга.
Арслан Нигаматьянов ранее не раз упоминался в СМИ, живя в Челябинске. Пользователи «захейтили» его в соцсетях за обвинения в пиаре конного клуба в Кемерово, который бесплатно работал в день трагедии, таким образом отдав дань памяти погибшим. В 2017 году Нигаматьянова оштрафовали на 10 тысяч за участие в митинге против власти. В 2018 году был задержан на акции местного штаба Навального, руководителя которого ранее обвинял в агитации молодых людей на несогласованную акцию. Как Нигаматьянов рассказывает о себе сам, он является врачом, ранее работал педиатром, а затем устроился в ковид-госпиталь в Зубово под Уфой. СМИ также обращали особое внимание на татуировку Нигаматьянова в виде портрета президента России Владимира Путина. 4 февраля на заседании Общественной палаты Башкирии с активистами зимних митингов в Уфе Нигаматьянов представился педиатром и, обсуждая маленькие зарплаты у врачей, заявил, что «не надо ныть».
Общественник и юрист правозащитной организации «ОВД-Инфо» Федор Телин заявил, что за подобное поведение должно быть применено наказание согласно УК РФ.
— Самое мягкое, что могут применить, это статья «мелкое хулиганство», по которой штраф или арест до 15 суток. По совокупности преступлений — это статья «хулиганство» с наказанием до 7 лет и статья «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам политической, идеологической ненависти», по которой до 2 лет лишения свободы, — сообщил Телин в соцсетях.
В качестве примеров Телин привел реальные случаи, когда участники несогласованных акций за распыление перцового газа получали от года до 3,5 лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что не уполномочены комментировать инцидент на площади возле памятника. В СК Башкирии отметили, что сообщений о распылении газа им не поступало, и добавили, что подобные инциденты не находятся в ведении их ведомства.