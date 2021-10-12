Скомкал суверенитет: что произошло на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Арслан Нигаматьянов ранее не раз упоминался в СМИ, живя в Челябинске. Пользователи «захейтили» его в соцсетях за обвинения в пиаре конного клуба в Кемерово, который бесплатно работал в день трагедии, таким образом отдав дань памяти погибшим. В 2017 году Нигаматьянова оштрафовали на 10 тысяч за участие в митинге против власти. В 2018 году был задержан на акции местного штаба Навального, руководителя которого ранее обвинял в агитации молодых людей на несогласованную акцию. Как Нигаматьянов рассказывает о себе сам, он является врачом, ранее работал педиатром, а затем устроился в ковид-госпиталь в Зубово под Уфой. СМИ также обращали особое внимание на татуировку Нигаматьянова в виде портрета президента России Владимира Путина. 4 февраля на заседании Общественной палаты Башкирии с активистами зимних митингов в Уфе Нигаматьянов представился педиатром и, обсуждая маленькие зарплаты у врачей, заявил, что «не надо ныть».