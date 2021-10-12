Рыночные отношения. Что происходило на рынке в Уфе в первый день COVID-ограничений

Сегодня, 12 октября в силу вступили новые коронавирусные ограничения, которые запрещают гражданам, у которых нет одного из трех нижеуказанных документов – сертификата о пройденной вакцинации, справки о перенесенном заболевании или же отрицательного ПЦР-теста, посещать ряд мест. Неоднозначные ситуации в связи с новыми ограничениями не заставили себя ждать. В сети появилось видео задержания мужчины на Демском рынке «Южный» на улице Ухтомского. На кадрах следующая картина – предположительно сотрудник МВД повалил нарушителя масочного режима на пол и оседлал его.
Такое поведение сотрудника правоохранительных органов чрезвычайно возмутило очевидцев, а в редакции Mkset породило немало вопросов, попробовать выяснить которые корреспондент незамедлительно отправился на место инцидента.
На том же входе, где и было снято видео, работает «антиковидный инспектор», взрослый мужчина, вооруженный лишь бесконтактным градусником. Он вежливо просит надеть маски тех, кто пытается войти без них, измеряет температуру и задает вопрос – пройдена ли вакцинация. Инспектора вполне устраивает устный положительный ответ, после чего граждане проходят на территорию и идут по своим делам. Да, подтвердить вакцинацию можно уверенным ответом «да» на вопрос о вакцинации, других подтверждений не потребовалось.
Неоднозначный инцидент на входе корреспонденту также подтвердили сотрудники рынка, которые были его свидетелями. По словам собеседника издания мужчина, которого повалил на землю сотрудник, известен работникам рынка как большой отрицатель всех возможных ограничений. Однако после того, как ему выписали штраф, он благополучно отправился по своим делам, имея на руках предписание на штраф за административное правонарушение.
Так обстоит обстановка на входе лишь в один из корпусов рынка. На входе в другой корпус, местным более известный как мясной павильон, обстановка была куда более накаленной. Там на входе дежурили две женщины «антиковидных инспектора» и мужчина, который не позволял пройти внутрь без предъявления нужных бумаг. Более красноречиво о том, как осуществляется вход в мясной павильон смотрите на видео.
Корреспондент Mkset благополучно проник внутрь, продемонстрировав сертификат о прививке и пообщался с продавцами и покупателями. Продавцы смотрят на блок-пост на входе с раздражением, делятся переживаниями о том, что многие покупатели попросту разворачиваются и уходят. Осуществлять и надзор и термометрию даже втроем очевидно не по силам инспекторам. Нарастает лишь социальное напряжение.
Тут и настал черед самого важного вопроса, который изначально и заинтересовал редакцию Mkset при просмотре видео с жестким задержанием. Исходя из указа о внесении изменений в указ о повышенной готовности, рынки не входили в перечень учреждений культуры, торговли и спорта, допуск в которые с сегодняшнего дня осуществляется лишь при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад коронавирусе или же отрицательном ПЦР-тесте.
Но видя недюжинный энтузиазм антиковидных работников на обычном рынке мы не поверили своим глазам и обратились за уточнениями в Минздрав и в Министерство торговли. В обоих ведомствах корреспонденту пояснили, что рынки не входят в перечень мест, в которых действуют новые ограничения, если только рынок не находится на территории торгового центра. Подчеркнем, что рынок Южный везде значится именно как рынок, и никаким торговым центром по информации из открытых источников не является. Опубликуем и комментарий МВД, полученный по поводу задержания, с которого и началась эта странная история.
В МВД по Башкирии сообщили, что 12 октября представителями администрации района, Центра общественной безопасности г. Уфа и участковым уполномоченным полиции проведены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. В одном из торговых центров Демского района города Уфы был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. По данным правоохранителей он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем, для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался ранее судимый местный житель, 1963 г.р. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении правонарушителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Вопрос о том, когда Демский «Южный» рынок стал торговым центром не оставлял нас равнодушными, как и многие другие вопросы, которые наверняка родились в головах наших читателей при просмотре видео с импровизированных блок-постов. Однако причины столь строгого контроля на рынке пояснили в Демской администрации.
В связи с большим трафиком посещения, ООО Рынок «Южный» в Демском районе Уфы включён в список торговых предприятий, в которых согласно Указу Главы Республики Башкортостан о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, должны соблюдаться противоэпидемиологические меры. А именно, посещение торгового комплекса - рынок «Южный» с сегодняшнего дня, 12 октября 2021 года, возможно только при наличии одного из трех документов: сертификата о прохождении вакцинации, справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев или же отрицательном ПЦР-тесте (последний документ действует до 27 октября 2021 года.пресс-служба администрации Демского района
При этом нельзя не заметить, что единственный фактически значащийся торговым центром объект торговли в Демском районе, известный гражданам как «Магнит» на Дагестанской, 2 продолжает работать в прежнем режиме, никаких документов у посетителей не просят, а лишь замеряют температуру. С чем связана такая существенная разница в подходе к новым ограничениям – неизвестно.
Вместо заключения пожелаем читателям доброго здоровья и приятных покупок. Если повезет.