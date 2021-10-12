Рыночные отношения. Что происходило на рынке в Уфе в первый день COVID-ограничений

В МВД по Башкирии сообщили, что 12 октября представителями администрации района, Центра общественной безопасности г. Уфа и участковым уполномоченным полиции проведены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. В одном из торговых центров Демского района города Уфы был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. По данным правоохранителей он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем, для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался ранее судимый местный житель, 1963 г.р. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении правонарушителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.