Много новостей про ковид, птичий грипп и визит Минниханова. Итоги дня в Башкирии

Много новостей про ковид, птичий грипп и визит Минниханова. Итоги дня в Башкирии
Много новостей про ковид, птичий грипп и визит Минниханова. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Сегодняшний день явно надолго запомнится жителям Башкирии. Чем? Читайте в итогах 12 октября.

Сегодня, 12 октября прошла очередная оперативка в правительстве Башкирии, в ходе которой были озвучены важные известия. Так сегодня Радий Хабиров объявил о введении с 12 октября обязательной самоизоляции для пожилых граждан республики. По словам главы Башкирии, самоизоляция коснется только тех пожилых, которые не вакцинированы, а также лиц с хроническими заболеваниями. Также Радий Хабиров сообщил, что властям начали поступать заявления о сложностях с амбулаторной помощью и госпитализацией в Башкирии. С проблемой поручено разобраться.

На оперативке Хабиров уже традиционно негодовал. На этот раз досталось Алану Марзаеву, министру ЖКХ региона. При прослушивании доклада Марзаева, Хабиров вспомнил о неисполненной договоренности, согласно которой высадка деревьев должна происходить в 4 этапа, а о поливе опять позабыли.

Сегодня в силу вступили новые коронавирусные ограничения и их так старались соблюдать, что оседлали нарушителя санитарно-эпидемиологического режима. Позже корреспондент Mkset невольно провел расследование, в ходе которого выяснилось, что Демский рынок в Уфе превратился в торговый центр. Прояснилась и ситуация с попаданием граждан в супермаркеты без документов. Оказывается можно.

Сегодня, 12 октября состоялся и брифинг по коронавирусу. Самые важные новости с мероприятия – коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 11,8%, скоро в регионе начнут прививать детей в возрасте от 12 до 17 лет, а уже завтра, 13 октября начнется обязательная вакцинация для некоторых граждан Башкирии.

Болеют не только люди. В Туймазинском районе Башкирии был введен режим ЧС из-за птичьего гриппа. Известно, что в четырех селах зараженные птицы были изъяты и уничтожены, а местных жителей медики вакцинируют от птичьего гриппа.

Рубрика «и смех и грех». В Уфе целительница «убивает» COVID-19 травяными пулями и огнем. Она накидывает не только пуха, но и полотенце на пациентов и стреляет в них пулями из трав. А еще поджигает их, тоже в целебных целях. Кстати, ей уже заинтересовались правоохранители.

В Башкирию с визитом прилетел президент Татарстана Рустам Минниханов. В аэропорту Уфы главу соседней республики встретил Радий Хабиров. Также в Уфу приехал директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Известно, что цель визита — посещение учебного центра УМПО и авиастроительного предприятия в Кумертау КумАПП.

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