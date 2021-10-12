Много новостей про ковид, птичий грипп и визит Минниханова. Итоги дня в Башкирии

Сегодня, 12 октября прошла очередная оперативка в правительстве Башкирии, в ходе которой были озвучены важные известия. Так сегодня Радий Хабиров объявил о введении с 12 октября обязательной самоизоляции для пожилых граждан республики. По словам главы Башкирии, самоизоляция коснется только тех пожилых, которые не вакцинированы, а также лиц с хроническими заболеваниями. Также Радий Хабиров сообщил, что властям начали поступать заявления о сложностях с амбулаторной помощью и госпитализацией в Башкирии. С проблемой поручено разобраться.