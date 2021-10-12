Мамам Башкирии рекомендовали не брать детей в магазины в связи с пандемией COVID-19

Уважаемые мамы! Пожалуйста, не берите по возможности с собой маленьких детей в магазины, в которые вы ходите. Если вы туда идете, обрабатывайте руки, наденьте перчатки, не снимайте маску. Снимать маску нужно только при выходе из магазина, соответственно её правильно сложить и утилизировать.Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова