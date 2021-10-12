Мамам Башкирии рекомендовали не брать детей в магазины в связи с пандемией COVID-19

В ходе проходящего прямо сейчас брифинга по коронавирусу заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова уделила особое внимание молодым матерям, в свете текущей эпидемиологической ситуации и новых коронавирусных ограничений, вступивших в силу сегодня, 12 октября.
Мамам которые нуждаются в помощи было рекомендовано обратиться в социальные службы или к волонтерам, для того, чтобы те могли совершить необходимые покупки и действия за них, не вынуждая их с детьми подвергать себя риску.
Уважаемые мамы! Пожалуйста, не берите по возможности с собой маленьких детей в магазины, в которые вы ходите. Если вы туда идете, обрабатывайте руки, наденьте перчатки, не снимайте маску. Снимать маску нужно только при выходе из магазина, соответственно её правильно сложить и утилизировать.Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова
Ирина Кононова призвала всех мам, особенно тех, кто кормит грудью, поберечь и свое здоровье и здоровье детей.