Mail.ru Group становится VK

Mail.ru Group становится VK

Mail.ru Group становится VK

Вчера, 17:29
Общество
Фото: ВКонтакте
Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии

Мы теперь VK

Свыше 90% пользователей интернета в России общаются в социальных сетях, заказывают еду и такси, переписываются в почте, слушают музыку, читают, учатся и осваивают новые профессии, проводят время за играми и решают свои задачи более чем через сотню продуктов, которые входят в нашу экосистему. Аналитики и профессионалы рынка знают нас как Mail.ru Group. Для пользователей связь между нашими проектами не всегда была очевидна — настало время это изменить.

Встречайте VK: новая единая компания

«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

  • VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей нашей компании. Название ВКонтакте сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети.
  • Бренд VK будет заметен пользователю каждого проекта: некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации.
  • Все проекты будут связаны едиными сервисами, которые делают жизнь удобнее — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Как изменятся названия наших проектов и продуктов

Прежний бренд компании был корпоративным: мы использовали его только для профильных сообществ. Например, при общении с экспертами рынка и журналистами. VK — единый бренд компании для пользователей, команды, инвесторов и партнеров.

Есть два варианта использования нового бренда в наших продуктах. Мы провели исследование вместе с нашими пользователями и выяснили, каким проектам пойдет на пользу смена айдентики и логотипа, а кому лучше сохранить собственный бренд, связав его с VK.

1) Часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле. Вот некоторые из них:

VK Музыка (бывший Boom)VK Работа (бывший Worki)VK Объявления (бывшая Юла)VK Знакомства (бывшая Lovina)

Изменения потребуют времени, ребрендинг проектов будет происходить постепенно. Например, сервис объявлений Юла переименуется в VK Объявления уже в 2022 году. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри ВКонтакте. Это позволит расширить аудиторию Юлы, а также полноценно интегрировать социальную коммерцию в продукт.

Кроме всем известных пользовательских брендов в экосистеме VK есть более 30 продуктов для маркетинга, рекламы, аналитики и других B2B-направлений. Часть из них получат новые названия уже в ближайшее время — например, VK Cloud Solutions. Все договоры и контракты с партнерами и любыми другими контрагентами остаются в силе: изменения юридических лиц случатся позже и будут техническими. Менеджеры предупредят обо всём заранее.

Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований.

2) Проекты, которые являются лидерами в своих сегментах и имеют наиболее узнаваемые бренды, сохранят собственный бренд. Они также будут неотъемлемой частью экосистемы VK и станут связаны с ней едиными технологиями, коммуникациями и HR-брендом, а также монограммой VK на логотипе.

MY.GAMES — наш международный бренд, поэтому его логотип не изменится. Через MY.GAMES мы продолжим расширять сообщество пользователей единой экосистемы и на зарубежных рынках. При этом в наших планах есть создание игровой платформы VK Игры, тесно интегрированной с социальными сетями и ориентированной на российскую аудиторию.

Определяя брендинг каждого конкретного продукта мы проводим серию исследований и основываемся на данных — поэтому не по всем проектам принято финальное решение. Исследования и тесты будут идти и дальше. Мы планируем полностью “упорядочить” все бренды в течение 2022 года.

Почему именно VK

Бренд ВКонтакте идеально подходит как единый бренд для пользователей: он узнаваемый, перспективный и универсальный.

Узнаваемый: бренд известен 100% активных пользователей рунета (1).

Перспективный: социальная сеть ВКонтакте занимает (2) первое место по популярности среди соцсетей у поколения Z — молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

Универсальный: ВКонтакте — лидер среди соцсетей в России как по аудитории, так и по времени, которое проводят в ней пользователи: более 1,1 миллиарда минут каждый день. Люди уже привыкли пользоваться соцсетью для решения самых разных задач: общаться в мессенджере, слушать музыку, смотреть видео, играть в игры, узнавать новости, заказывать еду или такси, учиться, делать покупки и т.д.;

«Мы провели множество исследований и экспериментов и увидели, что бренд VK положительно влияет на желание людей пользоваться практически любым новым продуктом: например, после переименования Worki в VK Работу знание сервиса увеличилось на 37%, а намерение воспользоваться им — на 50%», — уточнила Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам.

Все проекты компании также станут понятнее и ближе пользователям благодаря единым технологиям и сервисам: единой авторизации VK ID, программе лояльности VK Combo, платежной системе VK Pay и платформе VK Mini Apps, внедрение которых уже происходит.

Через VK ID в 2021 году за пределами ВКонтакте авторизовалось уже 28 миллионов пользователей

К VK Pay пользователи привязали 20 миллионов банковских карт. Уже выпущено более 577 тысяч виртуальных карт самого VK Pay.

Более 4,5 миллиона пользователей подписки VK Combo и музыкальных сервисов экономят свои деньги благодаря скидкам и программе лояльности.

Новая айдентика VK

Логотип VK обновился и стал основой дизайн-системы — теперь это не только символ соцсети, но и фирменный знак всей компании. Новая монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее. Помимо формы обновился и цвет — синий стал более ярким и заметным.

«Монограмма — наш самый узнаваемый символ. Именно она помогает связать множество продуктов и подчеркнуть их принадлежность VK. Мы отказались от «клюва» на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно. К тому же так знак выглядит чище даже в небольших размерах», — отмечает Виолетта Силенина, бренд-директор VK.

Кроме этого, мы дополнили цветовую палитру – теперь в нашем репертуаре будут и строгие, и яркие экспрессивные цвета. Этот прием позволит нам подчеркнуть расширение традиционной территории бренда и обозначить, что VK становится больше. Использование дополнительных цветов также поможет отличать разные проекты внутри VK.

Мы уверены, что даже при расширении палитры сможем сохранить визуальную идентичность, так как монограмма VK и созданные на ее основе паттерны позволяют создавать макеты и без фирменного синего цвета. Под корпоративной айдентикой будет выходить вся коммуникация VK — от внешней (например, маркетинговых кампаний и анонсов мероприятий) до внутренней, рассчитанной на сотрудников.

«Изменение визуальной культуры влечёт за собой и изменение внутренней культуры. Единый бренд подразумевает более тесное сотрудничество — не разрозненными продуктами, а общей командой. Можно сказать, что визуальная составляющая ребрендинга — это символ эволюции нашей компании», — говорит Митя Осадчук, креативный директор VK.

Новую архитектуру, позиционирование и айдентику рабочая группа внутри компании создавала совместно с международной консалтинговой компанией Saffron Brand Consultants. Над новым логотипом также работала российская студия TypeType, а над разработкой фирменного стиля суббрендов — студия Tigers Moscow.

  1. Источник: Mediascope, WEB-Index, янв-июль 2021.
  2. Источник: Исследование Ipsos «Поколение Z: тренды медиапотребления», поколение Z — молодые люди 16-24 лет.

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