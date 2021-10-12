ХК Салават Юлаев назвал список документов, без которых болельщикам не попасть на матч

ХК Салават Юлаев назвал список документов, без которых болельщикам не попасть на матч
ХК Салават Юлаев назвал список документов, без которых болельщикам не попасть на матч
Вчера, 16:08ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В соответствии с новыми ограничениями домашние матчи клуба можно будет посетить не всем.

Хоккейный клуб Салават Юлаев объявил о новых условиях попадания на домашние матчи клуба. Причина нововведений – новые коронавирусные ограничения, которые действуют и в других учреждениях.

Теперь допуск зрителей на трибуны домашней арены будет осуществляться при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 в электронном или распечатанном виде.или же справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании.

Также клуб озвучил к зрителям просьбу приходить чуть раньше обычного, для того, чтобы успеть пройти все проверки до начала матча. Напомнили болельщикам и любителям спорта и о том, что на входе обязателен документ, подтверждающий личность. Отмечается и то, что для детей никакие ограничения введены не были..

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