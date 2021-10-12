ХК Салават Юлаев назвал список документов, без которых болельщикам не попасть на матч

В соответствии с новыми ограничениями домашние матчи клуба можно будет посетить не всем.

Хоккейный клуб Салават Юлаев объявил о новых условиях попадания на домашние матчи клуба. Причина нововведений – новые коронавирусные ограничения, которые действуют и в других учреждениях. Теперь допуск зрителей на трибуны домашней арены будет осуществляться при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019 в электронном или распечатанном виде.или же справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании. Также клуб озвучил к зрителям просьбу приходить чуть раньше обычного, для того, чтобы успеть пройти все проверки до начала матча. Напомнили болельщикам и любителям спорта и о том, что на входе обязателен документ, подтверждающий личность. Отмечается и то, что для детей никакие ограничения введены не были..

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