Глава Башкирии предложил «забрасывать СМС-ками» водителей о плохой погоде зимой

Глава Башкирии предложил «забрасывать СМС-ками» водителей о плохой погоде зимой
Глава Башкирии предложил «забрасывать СМС-ками» водителей о плохой погоде зимой
Вчера, 09:05ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Радий Хабиров поручил Минтрансу не повторять ошибок прошлых лет.

Глава Башкирии поручил Минтрансу заранее начать подготовку к зимнему сезону на дорогах. Минтранс уже порекомендовал автомобилистам Башкирии свое

— Наступает зимний сезон. Вполне возможно, скоро снегопады и гололеды будут. Продумайте, чтобы не получилось, как два года назад, когда там все машины друг друга собрали, вовремя не предупредили людей. Заранее отрабатывайте прогнозы с метеослужбами. Лучше забрасывать наших жителей смс-ками предупреждающими, чем потом человек выезжает и не предупрежден. Мы на Урале живем, у нас сложные климатические условия, — добавил Хабиров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы