Глава Башкирии предложил «забрасывать СМС-ками» водителей о плохой погоде зимой

— Наступает зимний сезон. Вполне возможно, скоро снегопады и гололеды будут. Продумайте, чтобы не получилось, как два года назад, когда там все машины друг друга собрали, вовремя не предупредили людей. Заранее отрабатывайте прогнозы с метеослужбами. Лучше забрасывать наших жителей смс-ками предупреждающими, чем потом человек выезжает и не предупрежден. Мы на Урале живем, у нас сложные климатические условия, — добавил Хабиров.