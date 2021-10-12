Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 12 октября. Максимально коротко

Урала Кильсенбаева назначили первым министром руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Ранее Кильсенбаев занимал пост заместителя руководителя администрации главы.
На оперативном совещании Радий Хабиров поставил «двойку» Алану Марзаеву за доклад МинЖКХ. В докладе говорилось об итогах акции «Зеленая Башкирия», однако Радия Хабирова такие итоги разочаровали. В частности, глава вспомнил о том, что высадка деревьев должна была происходить в 4 этапа.
Властям начали поступать заявления о сложностях с амбулаторной помощью и госпитализацией в Башкирии, Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину контролировать запас коек в больницах.
Глава Башкирии обратился к Минтрансу с просьбой не повторять ошибок прошлых лет и попросил заранее начать подготовку к зимнему сезону на дорогах.
«Лучше забрасывать наших жителей смс-ками предупреждающими, чем потом человек выезжает и не предупрежден. Мы на Урале живем, у нас сложные климатические условия», — добавил Хабиров.
В конце минувшей недели наблюдалось увеличение числа вакцинированных от COVID-19, как сообщал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По его словам, прирост в эти дни «доходил до 25 тысяч вакцинированных за сутки». В выходные ситуация ухудшилась и темп вакцинации в Башкирии заметно снизился до 5 тысяч человек за сутки.
В связи с ухудшением ситуации и роста заболеваемости, глава Башкирии Радий Хабиров обозначил несколько этапов ограничительных мер, которые ждут жителей региона.
С 13 октября вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Это касается тех, кто не вакцинирован.
Ограничения уже введены в музеях, культурных заведениях и на спортивных массовых мероприятиях.
С 18 октября вступают в силу следующий этап - ограничения затронут салоны красоты, солярии, общественные бани, фитнес-клубы и заведения общепита с числом посадочных мест более 50.
С 27 октября в регионе во всех общественных и культурных заведениях не будут принимать справку об отрицательном ПЦР-тесте.