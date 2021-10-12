Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 12 октября. Максимально коротко

В конце минувшей недели наблюдалось увеличение числа вакцинированных от COVID-19, как сообщал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По его словам, прирост в эти дни «доходил до 25 тысяч вакцинированных за сутки». В выходные ситуация ухудшилась и темп вакцинации в Башкирии заметно снизился до 5 тысяч человек за сутки.