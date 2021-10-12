Девочка из Башкирии, в похищении которой обвиняли мужчину и его партнера, найдена

Девочка из Башкирии, в похищении которой обвиняли мужчину и его партнера, найдена
Девочка из Башкирии, в похищении которой обвиняли мужчину и его партнера, найдена
Вчера, 17:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Mkset сообщал о том, что женщина считала, что её сожитель со своим партнером мог похитить её дочь, но судя по всему женщине удалось вернуть себе ребенка.

Вчера вечером, 11 октября, на странице Галины Шешуковой в социальной сети появилась новая фотография, которая подписана весьма вдохновляюще – «Едем домой». В разговоре с журналистом Mkset Галина подтвердила, что ее дочь в настоящее время находится рядом с ней.

Напомним, жительница Башкирии Галина Шешукова предположила, что её бывший супруг, с которым они развелись в мае 2021 года, вместе со своим сожителем похитил их общую 6-летнюю дочь. На своей странице в соцсетях мама девочки сообщила, что ребенка похитили 15 сентября непосредственно с детской площадки возле дома в Нефтекамске, где она проживала с дочкой по решению суда после развода.

Информация стала достоянием общественности 23 сентября. Уже тогда женщина имела представление, что ребенка могут вывезти за пределы Российской Федерации и изо всех сил била тревогу, привлекая внимание СМИ, неравнодушной общественности и компетентных органов.

Mkset будет следить за развитием событий.

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