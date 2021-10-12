Денис Буцаев: К 2030 году в России построят 950 мусорных заводов

Как сообщает vostokmedia.com, на данный момент руководству РЭО, который является куратором мусорной реформы в стране, поступило уже 53 заявки.
По словам Дениса Буцаева, с начала этого года РЭО оказывает поддержку тремя способами: поручительство по банковским кредитам, приобретение облигаций и участие в уставном капитале. Выступая на Российском экологическом форуме, глава компании пояснил, что до конца 2021 года поддержка будет предоставлена одиннадцати субъектам Российской Федерации на общую сумму порядка 6,5 млрд рублей. Он также заявил, что к 2030 году планируется построить около 950 мусороперерабатывающих заводов мощностью 94 млн тонн ТКО, сооружение которых обойдется примерно в 430 млрд рублей.
Одновременно с этим Буцаев отметил, что есть определенные трудности с документацией, которую предоставляют регионы вместе со своими заявками на поддержку. По его словам, эти документы приходится дорабатывать различным ведомствам. РЭО может проинвестировать больше проектов, чем поступило заявок. «На все проекты нашли бы деньги, а в следующем году средств выделили бы еще больше», — резюмировал он.
Уточняется. что в нынешнем году РЭО выделит 6,2 млрд рублей на строительство тринадцати объектов в одиннадцати регионах России, при этом финансирование будет проводиться в виде выкупа облигаций. Ранее сообщалось, что финансирование уже получили два мусороперерабатывающих предприятия в Подмосковье — «Алексинский карьер» и «КПО Нева». 80% проектов, которые получат деньги от РЭО, до конца этого года обязаны будут пройти все необходимые экспертизы.