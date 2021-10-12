Денис Буцаев: К 2030 году в России построят 950 мусорных заводов

По словам Дениса Буцаева, с начала этого года РЭО оказывает поддержку тремя способами: поручительство по банковским кредитам, приобретение облигаций и участие в уставном капитале. Выступая на Российском экологическом форуме, глава компании пояснил, что до конца 2021 года поддержка будет предоставлена одиннадцати субъектам Российской Федерации на общую сумму порядка 6,5 млрд рублей. Он также заявил, что к 2030 году планируется построить около 950 мусороперерабатывающих заводов мощностью 94 млн тонн ТКО, сооружение которых обойдется примерно в 430 млрд рублей.