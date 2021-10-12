Анализируй это: почему лабораторная диагностика стала привлекательна для коммерсантов

Последняя такая попытка предпринята совсем недавно. Как стало известно Mkset, в адрес главы Башкирии поступило предложение провести «масштабную программу по реорганизации медицинской лабораторной службы и централизации лабораторных исследований с привлечением внебюджетных и частных инвестиций». Предложение поступило от крупной Госкорпорации «Ростех», которая, судя по всему, не так давно решила расширить зону своего влияния, выйдя за рамки оборонной промышленности и производства товаров народного потребления (копия письма имеется в распоряжении редакции).
Mkset решил прояснить ситуацию и обратился за комментарием к главному внештатному специалисту Минздрава Башкортостана по клинической лабораторной диагностике Фанилю Билалову.
- Фаниль Салимович, расскажите, с чем связана такая активность представителей коммерческих структур?
- На сегодняшний день организация крупных лабораторий сильно интересует крупных игроков на рынке медицинских услуг. На фоне пандемии этот бизнес кажется многим прибыльным. Такая активность наблюдается не только в нашем регионе, но и по всей России. Я в курсе, как минимум, пяти таких обращений, они достаточно регулярно поступают в адрес правительства республики. Мы, как эксперты в этой области, по линии Минздрава даем свои заключения.
Последнее подобное предложение поступило от Госкорпорации «Ростех», которая на полях недавнего Петербургского экономического форума заключила соглашение с компаниями «Швабе» и «Ташир Медика» о развитии под эгидой последней централизованных диагностических систем. Такой проект уже реализуется в Белгородской области, и вот теперь, видимо, дошла очередь до Башкортостана. Но у нас с февраля 2020 года уже реализуется проект создания централизованных лабораторий, подведомственных минздраву республики, в форме государственной модели. Данный проект реализуется на средства из регионального бюджета.
- Получается, что в Башкортостане централизованные лаборатории начали создавать в канун пандемии?
- Так и есть. Можно сказать, что мы как в воду глядели, потому что уже в конце марта 2020 года был объявлен локаут по всей стране, и стало ясно, что пандемия коронавируса – это всерьез и надолго. К тому времени мы успели провести организационные мероприятия и приступили к созданию трехуровневой модели сети лабораторной службы на базе медицинских организаций по принципу межмуниципальных медицинских центров. Предполагалось создание одиннадцати таких централизованных лабораторий по республике. На сегодняшний день эта модель уже успешно работает - все одиннадцать центров действуют. Мы стали самым крупным субъектом Российской Федерации, который реализовал в таком масштабе государственную модель. Больше такого в нашей стране пока нигде нет.
Ничего удивительного, что при таком положении дел наша республика кажется привлекательной другим игрокам рынка медицинских услуг. Наша модель успешна, она не потребует больших вложений, кроме доукомплектования оборудованием и отработки системы логистики биоматериалов, зато даст возможность расширять спектр исследований. Такой высокий интерес со стороны коммерческих структур к этой сфере вновь убеждает нас: она должна иметь государственную модель развития.
- Почему?
- Это связано не только с обеспечением доступности проведения диагностических лабораторных исследований, но и затрагивает интересны национальной безопасности. Это касается, прежде всего, обеспечения независимости диагностических лабораторий от третьих лиц. В том числе речь идет и о конфиденциальности, ведь при проведении лабораторных исследований персональные данные будут доступны третьим лицам, не подконтрольным учреждениям здравоохранения. Важен также вопрос регулирования тарифов на проведение исследований.
Многие помнят, как прошлой весной некоторые коммерческие структуры взвинтили цены на проведение анализов и прочих медицинских процедур, воспользовавшись паникой среди населения, возникшей на фоне пандемии. Все-таки в государственных структурах тарифы определяются не коммерческими интересами третьих лиц, а возможностями обеспечения госгарантий, бюджетом, выделенным в рамках обязательного медицинского страхования. Конечно, коммерческие клиники обещают придерживаться уровня доступных цен, но всегда существуют риски того, что они вдруг начнут диктовать свои условия организации работы, если окажутся монополистами. А в случае с государственной моделью лабораторной диагностики Минздрав, будучи хозяйствующим субъектом, все-таки имеет возможности управлять ценами и тарифами, а также применяемыми технологиями.
Кстати, у нас в республике был опыт организации лабораторной диагностики в частном порядке в Нефтекамске. Они проработали с 2015 по 2019 годы. При этом было много обращений со стороны пациентов и медучреждений, которые были недовольны сотрудничеством именно с частной лабораторией. После этого Минздравом РБ было принято решение вернуть лабораторию в состав Нефтекамской городской больницы.
- Как вы считаете объективно: в нынешней непростой ситуации существующая в Башкортостане система государственных диагностических лабораторий справляется с поставленными задачами?
- Думаю, да. Во-первых, мы стандартизировали подходы к выполнению лабораторных исследований и применению технологий. А во-вторых, мы обеспечили преемственность между медицинскими организациями. Теперь пациенту при госпитализации не приходится делать по новой анализы. Все данные вносятся в единую систему, так что их можно просто распечатать и выдать на руки пациенту.
Для пациентов никаких кардинальных изменений не произошло – они как сдавали анализы в поликлиниках, так и сдают, узнавая потом результаты в те же самые установленные плановые сроки. Экстренная форма проведения диагностических лабораторных исследований также сохранилась и работает, просто теперь она направлена на ограниченное количество тестов, выполняемых в рамках оказания скорой и неотложной помощи.
Кстати, такая же модель работы формируется для сбора и обработки ПЦР-тестов на ковид. Только в этом году у нас открылись четыре лаборатории для проведения тестов ПЦР, а всего на сегодняшний день у нас в республике проводят анализы ПЦР 16 государственных лабораторий, подведомственных Минздраву РБ. И это тоже самый большой показатель в Российской Федерации.
Нагрузки на сотрудников медицинских лабораторий, как и на всю медицину, сегодня выпали огромные. Диагносты в лабораториях уже больше полутора лет работают практически в круглосуточном режиме. Конечно, людям трудно, но они стараются справляться с нагрузками. Так что, на мой взгляд, существующая сегодня в нашей республике государственная модель проведения лабораторной диагностики доказала свою жизнеспособность.