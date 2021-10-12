Анализируй это: почему лабораторная диагностика стала привлекательна для коммерсантов

- Так и есть. Можно сказать, что мы как в воду глядели, потому что уже в конце марта 2020 года был объявлен локаут по всей стране, и стало ясно, что пандемия коронавируса – это всерьез и надолго. К тому времени мы успели провести организационные мероприятия и приступили к созданию трехуровневой модели сети лабораторной службы на базе медицинских организаций по принципу межмуниципальных медицинских центров. Предполагалось создание одиннадцати таких централизованных лабораторий по республике. На сегодняшний день эта модель уже успешно работает - все одиннадцать центров действуют. Мы стали самым крупным субъектом Российской Федерации, который реализовал в таком масштабе государственную модель. Больше такого в нашей стране пока нигде нет.