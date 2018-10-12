Жители Пензенской области должны «Газпрому» 1,6 млрд рублей

На первое сентября 2018 года жители региона были должны корпорации 1,6 миллиарда рублей. Об этом пишет RNS.

В «Газпроме» рассказали о необходимости принятия эффективных мер для повышения платежеспособности населения Пензенской области. Люди должны стать более дисциплинированными и погасить перед корпорацией просроченные долги за поставку газа.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. В ходе беседы стороны поговорили о воплощении в жизнь договора о сотрудничестве. Так в период с 2005 по 2017 годы «Газпром» потратил на газификацию региона 1,3 миллиарда рублей. За это время в Пензенской области появилось 14 новых газопроводов. Уровень газификации региона вырос с 80,4% до 98%. В сельской местности данный показатель увеличился с 62,7% до 75,3%.