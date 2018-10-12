Житель Уфы обнаружил сумку с 47 тысячами рублей и честно вернул ее собственнику

59-летний житель Уфы обратился в уфимский отдел полиции по району Сипайлово с заявлением о пропаже 47 тысячи рублей и документов. Они лежали в барсетке, которую мужчина забыл в продуктовом магазине. Выйдя из торгового зала, он вспомнил об этом и вернулся, однако барсетки уже не было на месте.