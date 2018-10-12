Житель Уфы обнаружил сумку с 47 тысячами рублей и честно вернул ее собственнику
Сегодня, 16:56ОбществоЗиля Аскерова
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Барсетка с деньгами и документами лежала на прилавке продуктового магазина.
59-летний житель Уфы обратился в уфимский отдел полиции по району Сипайлово с заявлением о пропаже 47 тысячи рублей и документов. Они лежали в барсетке, которую мужчина забыл в продуктовом магазине. Выйдя из торгового зала, он вспомнил об этом и вернулся, однако барсетки уже не было на месте.
Как сообщает следователь Эльвира Ханова, барсетку обнаружил другой уфимец и забрал себе. Обнаружив в нем документы и деньги, мужчина решил вернуть владельцу сумку со всем содержимым.
МВД по Башкирии также напоминает, что присвоение чужой собственности наказывается уголовной статьей.
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