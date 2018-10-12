В украинской армии уравняли права мужчин и женщин

Нововведение повысит уровень защиты женщин-солдат. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».

Теперь жительницы Украины смогут служить в армии по контракту. Они будут отдавать долг родине и в запасе. Здесь возможны исключения, связанные со случаями, прописанными в законах по вопросах охраны материнства и детства.

Документ разрешает женщинам занимать высокие посты и должности в армии. Однако на них ложится тот же объем ответственности, который несут мужчины. Ожидается, что в скором времени количество женщин в украинской армии вырастет.