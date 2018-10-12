В украинской армии уравняли права мужчин и женщин
Сегодня, 17:01Общество
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Президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законопроектом, уравнивающим в правах и возможностях мужчин и женщин при прохождении военной службы.
Нововведение повысит уровень защиты женщин-солдат. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».
Теперь жительницы Украины смогут служить в армии по контракту. Они будут отдавать долг родине и в запасе. Здесь возможны исключения, связанные со случаями, прописанными в законах по вопросах охраны материнства и детства.
Документ разрешает женщинам занимать высокие посты и должности в армии. Однако на них ложится тот же объем ответственности, который несут мужчины. Ожидается, что в скором времени количество женщин в украинской армии вырастет.
Петр Порошенко рассказал, что на данный момент в армии Украины служат и работают более 55 000 женщин. Из них порядка 25 000 являются военнослужащими ВС.
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