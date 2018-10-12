В Уфе ждут программистов на марафон «Хакатон 2018»

В Уфе, 26 октября, в Уфе пройдет марафон по программированию «Хакатон 2018». Мероприятие состоится на базе Уфимского научно-технического центра.

Как сообщили организаторы конкурса, к участию в нем приглашаются все, кто владеет языками программирования и у кого есть свежие идеи: разработчики, web-дизайнеры, IT-менеджеры, IT- эксперты, авторы IT-проектов.

Для них приготовлены увлекательные задания. В начале состязания участникам будет необходимо выбрать любую актуальную тему для программирования - Machine Learning, Big Data, Social Projects, GameDev. В целом на время соревнований программистам предстоит объединиться в команды, импровизировать, «кодить», создавать прототипы и защищать проекты.

- Хакатон - это марафон для умных технарей. Необходимо не только владеть навыками программирования, но и уметь работать в команде, быстро принимать решения, распределять и делегировать проектные задачи. Участие в нашем марафоне бесплатное. Авторы лучших решений и проектов получат денежные призы, - пояснила автор идеи и организатор «Хакатона 2018» Азалия Гимазтдинова.

Предстоящий марафон уже заранее получает доброжелательные отклики.

- Поскольку мы создаем и разрабатываем масштабные программные комплексы, предназначенные для обеспечения единой технологии сложных бизнес-процессов нефтедобычи, мы не только ценим светлые головы с крепкой технической базой знаний, но и готовы поддержать их и словом, и делом. Мы постоянно слышим о том, что отток молодых специалистов из республики только увеличивается, а вместе с тем, в Уфе есть и интересные задачи, и достойная оплата квалифицированного труда. Уфимский «Хакатон 2018» - попытка показать талантливой молодежи, что здесь их тоже ценят, готовы предлагать рабочие места и давать возможность превращать идеи в технологии,- прокомментировал идею организации марафона директор «Уфимского научно-технического центра» Ильяс Муллагалин.

Оцениваться проекты будут в пяти номинациях: «Лучший интеллектуальный прототип», «Лучший игровой прототип», «Лучший прототип визуализации больших объемов данных» «Лучший социальный прототип» и «Необычная идея».

Марафон состоится по адресу Аскакова, 59 и продлится круглые сутки с 26 по 27 октября.