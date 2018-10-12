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В Уфе ждут программистов на марафон «Хакатон 2018»
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Уфе ждут программистов на марафон «Хакатон 2018»

Сегодня, 12:53ОбществоТатьяна Майорова
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