В Саратовской области уволили министра за слова о прожиточном минимуме

Чиновница получила известность после ее заявления о том, что существование на прожиточный минимум в 3 500 рублей имеет свои преимущества. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».

Соколова сделала скандальное заявление после рассмотрения вопроса о повышении прожиточного минимума. Она рассказала, что сама бы смогла прожить на 3 500 рублей в месяц. Якобы этих средств вполне хватит на сезонную плодоовощную продукцию, а «макарошки и кефир» вообще «стоят очень дешево». Министр даже предложила составить «сбалансированное, но диетическое» меню.

На предложение одного из собеседников самой попытаться прожить на 3 500 рублей Соколова ответила, что сделать это ей не дает статус министра.