В Башкирии назначены новые руководители судов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент РФ подписал об этом соответствующий указ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 11 октября 2018 года № 573 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Республики Дагестан», сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
На шестилетний срок полномочий председателем Дюртюлинского районного суда РБ назначен Александр Паньшин, председателем Салаватского городского суда РБ – Тамара Сергеева.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей