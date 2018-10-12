В Башкирии назначены новые руководители судов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 11 октября 2018 года № 573 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Республики Дагестан», сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.