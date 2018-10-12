Синоптики прогнозируют мягкую зиму в России

До начала 2019 года температура воздуха в РФ будет соответствовать климатической норме. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».

В понедельник заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что грядущая зима может наступить намного позже чем ее ожидают.