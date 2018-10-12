Синоптики прогнозируют мягкую зиму в России
Сегодня, 17:03Общество
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По данным Гидрометцентра России предстоящая зима будет не очень холодной.
До начала 2019 года температура воздуха в РФ будет соответствовать климатической норме. Об этом 12 октября пишет газета «Известия».
В понедельник заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что грядущая зима может наступить намного позже чем ее ожидают.
Данная тенденция сохраняется на протяжении последних 30 лет. За минувшие три десятилетия температура воздуха в летние месяцы выросла в среднем на 2-2,5 градуса, подытожил эксперт.
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