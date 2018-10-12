На рынке России появились фальшивые нитратомеры - Роспотребнадзор

Сотрудники ведомства сообщают, что в интернете участились случаи реализации фальшивых нитратомеров. Об этом пишет RNS.

В связи с сезоном урожая активизировали свою деятельность лица, продающие онлайн разные портативные устройства и экотестеры. Продавцы утверждают, что их приборы способны помочь гражданам в выборе плодоовощной продукции. Речь идет об определении содержания в овощах и фруктах нитратов.

В среднем за один нитратомер в интернете просят от 5 000 до 8 000 рублей. При этом продавцы не предупреждают покупателя, что их приборы могут лишь замерить электропроводимость продукта. В рекламной аннотации данная информация также отсутствует. Документы на нитратомеры также нередко выдаются с нарушениями.

В ведомстве добавили, что их эксперты проверяют самые популярные модели портативных нитратомеров. Специалисты выясняют объективность и достоверность выдаваемых ими данных.