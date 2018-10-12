Кадыров трудоустроил бросавшего банку в людей чеченца

Теперь данный молодой человек станет работать в Грозном. Об этом пишет RNS.

Накануне в интернете появился видеоролик, автор которого осуществляет хулиганские действия в отношении жителей Москвы. Видео собрало множество гневных комментариев в интернете. Вскоре выяснилось, что на пассажиров столичного автобуса нападал молодой выходец из Чечни по имени Турпал Хасиев.

Возникший общественный резонанс заставил главу Чечни Рамзана Кадырова отреагировать на произошедшее. Кадыров потребовал от героя видео предстать перед властями Чечни. Молодой человек выполнил распоряжение главы своего региона. По словам Хасиева, в Москву он приехал на заработки.

После произошедшего Кадыров извинился перед москвичами, пострадавшими от рук Хасиева и помог тому найти работу в Грозном. Пока Хасиев давал интервью за ним приехал глава СУРСАД столицы Чечни. Чиновник забрал молодого человека на новое место работы.

С этого дня Хасиев станет благоустраивать Грозный. Он будет убирать городские улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, а также заниматься их поливкой. Молодой человек сожалеет о содеянном и раскаивается, сказал Кадыров.