«Все народы воюют»: глава Башкирии рассказал о погибших в спецоперации на Украине

О трех героях России, которые погибли в спецоперации на Украине, Радий Хабиров рассказал сегодня на оперативном совещании.

Сегодня, 12 сентября, глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе рассказал о трех Героях России, которые погибли в специальной военной операции на Украине. В частности, он отметил, что погибшие были представителями разных национальностей. Так, 26-летний Игорь Насибуллин, по словам главы региона, был удмуртом, Максим Серфимов — русским, Темерлан Ильгамов — башкиром. — Самое главное, что мы может сказать и беречь — это дружба народов. Смотрите, все народы воюют. Все народы пошли защищать свою страну, — Радий Хабиров.

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