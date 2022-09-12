В ходе спецоперации погиб уроженец Абзелиловского района Башкирии Зенфир Аеткулов

Сообщается, что Аеткулов погиб в возрасте 32 лет. На Родине у мужчины остались жена и две дочери. Ильдар Нафиков выразил свои соболезнования им, а также родителям, брату и сестре погибшего, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.