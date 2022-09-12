«Время Ч»: Хабиров заявил о шквале жалоб на отсутствие отопления в холодной Уфе

«Будьте, пожалуйста, готовы. Мы сейчас в очень ответственный период входим — начало отопительного сезона. Когда мы поймем, что это нужно делать, вы должны оперативно включить тепло. Как только наступит время „Ч“ — сразу включили всё, тепло подали. Сейчас проводите необходимые подготовительные работы»,Радий Хабиров