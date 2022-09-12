Уфа вошла в тройку самых зеленых мегаполисов в рейтинге Роскосмоса

Столица Башкирии заняла третье место в рейтинге самых зеленых городов-миллионников России. Первое место в рейтинге из 16 мегаполисов заняла Пермь, а второе — Екатеринбург. Отметим, что ТОП-16 был подготовлен нейросетью корпорации Роскосмос.
Подчеркивается, что при составлении рейтинга учитывались показатели данный съемки с группировки спутников «Канопус-В», в частности, анализировались уровни озеленения древесной растительность, а также соотносились площади городской застройки и площади парковых и зеленых зон.
Так, в Уфе из 15,2 тысячи гектаров площади 4,1 тысячи — парки, 559,9 — скопления деревьев. Далее, общий уровень озеленения — 30,9%.
Известно, что Москва в рейтинге занимает 7 место, Казань — 12, а Санкт-Петербург — 14. Замыкает ТОП-16 Краснодар.