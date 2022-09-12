Союз операторов наружной рекламы собрал для жителей Донбасса 44 млн рублей

Союз операторов наружной рекламы собрал для жителей Донбасса 44 млн рублей
Союз операторов наружной рекламы собрал для жителей Донбасса 44 млн рублей
Сегодня, 11:56ОбществоФото: телеграм SoyuzNR
Операторы наружной рекламы совместно со своими партнерами и клиентами провели акцию под названием «Щит добра». В течение двух последних недель для отправки жителям Луганской и Донецкой народных республик было собрано множество необходимых вещей, предметов быта и продуктов на сорок четыре миллиона рублей.

Представитель Союза операторов Алексей Митрюшин сообщил, что профессиональное объединение сразу откликнулось на необходимость оказать помощь жителям Донбасса. За считаные месяцы к Союзу операторов присоединилось около пятисот компаний из всех регионов страны. Об этом пишет regnum.ru.

А руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин рассказал, что производители, сотрудничающие с организацией, могли выделить часть своей продукции для жителей ЛНР и ДНР, получив за это рекламные площади на всей территории РФ. При этом некоторые из рекламных операторов не только предоставляли таким клиентам место для размещения рекламы, но и вкладывали в приобретение необходимых вещей свои собственные средства.

Уточняется, что в формировании гуманитарного груза, который сегодня отправился к месту назначения, участвовали компании из Москвы, Татарстана, Курской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и ряда других регионов. В Союзе операторов наружной рекламы подчеркнули, что уже запланированы новые поставки гумпомощи, которые будут осуществляться регулярно.

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