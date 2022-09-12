Российский рынок ожидает снижения ключевой ставки в сентябре до 7,5%

Российский рынок ожидает снижения ключевой ставки в сентябре до 7,5%
Российский рынок ожидает снижения ключевой ставки в сентябре до 7,5%
Сегодня, 18:52ОбществоФото: pxhere.com
9 из 12 банковских аналитиков, опрошенных журналистами “Известий”, предположили снижение ключевой ставки на 0,5%, в ходе сентябрьского заседания директоров Банка России.

Согласно опросу iz.ru, аналитика Сбербанка и Совкомбанка считают, что ключевую ставку опустят сразу до 7%. В то же время в УБРиБ заявили, что ставка останется на уровне 8%, так как тенденция к снижению завершилась.

Эксперты объясняют снижение ключевой ставки ЦБ РФ динамикой изменения цен внутри страны. Дефляция по-прежнему опережает сезонные нормы, а снижение цен в августе 2022 года может стать самым сильным за всю историю отслеживания.

В то же время президент России объявил на ВЭФ-2022, что страну ожидает, по итогам года, увеличение цен на 12%.

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