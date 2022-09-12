Пьяный сотрудник ГИБДД дрался с участником аварии, произошедшей по его вине в Уфе

В Уфе сотрудник ГИБДД ввязался в драку, которая произошла после того как он сам, будучи пьяным за рулем, нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с иномаркой. К счастью происшествие обошлось без человеческих жертв. Однако конфликт, попавший сначала на видеозапись, а затем в соцсети, был весьма фееричным.
Сотрудник ГИБДД на видео грязно ругался матом, несмотря на то, что был пьян и нарушил ПДД. Разбушевался он так, что привести его в чувство долгое время не удавалось не только очевидцам, но и прибывшим на место происшествия ДПС.
В пресс-службе МВД подтвердили, что за рулем одной из иномарок участниц аварии оказался сотрудник ГИБДД, которому теперь предстоит служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из из системы МВД.