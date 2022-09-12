Проктолог из Уфы назвал семь симптомов геморроя

Геморрой может возникнуть у мужчин и женщин с равной вероятностью. Так, от заболевания страдают около 120-145 человек из 1000, другими словами, около 25% взрослого населения. Об этом сообщает проктолог Александр Коренько.

Геморрой — это заболевание, связанное с патологическим увеличением геморроидальных узлов. Геморроидальные узлы — особые сосудистые образования, расположенные в нижней части прямой кишки, снаружи (в области у входа в анус) и внутри (выше границы анального канала). Как сообщает уфимский проктолог Александр Коренько, причина развития заболевание в следующем: — Прямая кишка обильно снабжается кровью, именно здесь находятся артерио-венозные сплетения — наружное и внутреннее геморроидальные. По разным причинам в области геморроидального сплетения — в анальном канале и нижней части прямой кишки — происходит застой крови. Стенки вен растягиваются, выпячиваются в отдельных местах, образуется геморроидальный узел. Александр Коренько. Спровоцировать геморрой у человека могут: чрезмерная физическая нагрузка, натуживание при запоре, злоупотребление алкоголем, беременность, малоподвижный образ жизни. Обнаружить геморрой можно по первым симптомам: болезненные уплотнения в виде шишек в области заднего прохода при наружном геморрое;

выпадение геморроидальных узлов во время дефекации (при внутреннем геморрое), а также на поздних стадиях — даже при поднятии тяжестей, кашле, чихании;

кровотечение, возникающее во время дефекации (примесь алой крови в кале);

зуд и жжение в перианальной области;

боль в области заднего прохода, как правило, связанная с тромбозом узлов;

дискомфорт в области заднего прохода, тяжесть, связанные с чувством неполного опорожнения кишечника. Ощущение дискомфорта напрямую зависит от размера геморроидальных узлов;

кровотечение развивается при травмировании слизистой оболочки узла, которая в месте образования узла перерастянута и легко ранима при прохождении плотного стула. Диарея (понос) тоже может спровоцировать геморроидальное кровотечение, раздражая и повреждая слизистую оболочку в области геморроидального узла. Проктолог Александр Коренько подчеркивается, что любой из выше перечисленных симптомов является причиной незамедлительно обратиться к врачу. — Проктологические заболевания не всегда являются жизнеугрожающими и могут протекать длительно бессимптомно. Вы даже представить не можете насколько сильно может быть развито терпение у пациента, который не хочет идти к врачу и привыкает жить вот так, предупреждает врач. Консервативная терапия зависит от степени проявления заболевания и не всегда может быть эффективна, рассказывает проктолог. Часто врачам приходится прибегать к манипуляциям. Сейчас есть возможность подобрать пациенту наиболее оптимальный курс лечения, прибегая к методам от малоинвазивных до хирургических. Эффективность и отсутствие рецидивов геморроя зачастую зависят от особенностей организма, наследственности, образа жизни и питания, состояния иммунитета и тканей перианальной области, а также от соблюдения всех врачебных рекомендаций в период выздоровления. Длительность и подход к лечению определяется индивидуально и зависят от нескольких факторов: возраста, стадии заболевания, наличия осложнений и индивидуальных особенностей организма в ответ на терапевтические меры.

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