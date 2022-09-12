Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября

Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября
Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября
Вчера, 21:40ОбществоФото: piqsels.com
В Москве завершается прием заявок на премию в области корпоративных коммуникаций InterComm 2022. Авторов лучших проектов в сфере внутренних и HR-коммуникаций, развития корпоративной культуры и продвижения бренда работодателя наградят 27 октября.

В 2022 году проекты оцениваются в 13 номинациях, одна из которых - «Стратегия». Ее курируют партнер по интегрированным HR-коммуникациям Сбера Екатерина Грачева, партнер и руководитель практики «HR-маркетинг» «ЭКОПСИ консалтинг» Вероника Луцкина и эксперт по брендингу, практикующий психолог Антон Буланов, пишет newsnn.ru.

«Иметь стратегию, пытаться управлять будущим - это то, что отличает человека от животных. Поэтому тренд - это говорить о стратегии», - сказал Буланов.

Оценивать стратегии номинантов будут более 50 экспертов в сфере коммуникаций, среди которых главы коммуникационных департаментов в крупнейших российских компаниях, представители консалтинговых агентств, преподаватели вузов.

В числе победителей прошлых лет в номинации «Стратегия» были торговая сеть «Пятерочка» и компания «М.Видео-Эльдорадо». Они отличились в стратегии развития бренда работодателя и расширении воронки найма кандидатов. В частности, группа «М.Видео-Эльдорадо» внедрила стратегию, которая позволила за полгода закрыть более 500 вакансий и повысить узнаваемость бренда среди IT-аудитории с 5% до 56%.

Прием заявок на премию InterComm заканчивается 19 сентября. Подать заявку можно на сайте премии.

Холдинг 1MI является официальным информационным партнером премии уже второй год подряд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы