Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября

В 2022 году проекты оцениваются в 13 номинациях, одна из которых - «Стратегия». Ее курируют партнер по интегрированным HR-коммуникациям Сбера Екатерина Грачева, партнер и руководитель практики «HR-маркетинг» «ЭКОПСИ консалтинг» Вероника Луцкина и эксперт по брендингу, практикующий психолог Антон Буланов, пишет newsnn.ru.
«Иметь стратегию, пытаться управлять будущим - это то, что отличает человека от животных. Поэтому тренд - это говорить о стратегии», - сказал Буланов.
Оценивать стратегии номинантов будут более 50 экспертов в сфере коммуникаций, среди которых главы коммуникационных департаментов в крупнейших российских компаниях, представители консалтинговых агентств, преподаватели вузов.
В числе победителей прошлых лет в номинации «Стратегия» были торговая сеть «Пятерочка» и компания «М.Видео-Эльдорадо». Они отличились в стратегии развития бренда работодателя и расширении воронки найма кандидатов. В частности, группа «М.Видео-Эльдорадо» внедрила стратегию, которая позволила за полгода закрыть более 500 вакансий и повысить узнаваемость бренда среди IT-аудитории с 5% до 56%.
Прием заявок на премию InterComm заканчивается 19 сентября. Подать заявку можно на сайте премии.
Холдинг 1MI является официальным информационным партнером премии уже второй год подряд.