Прием заявок на участие в премии InterComm 2022 завершается 19 сентября

В Москве завершается прием заявок на премию в области корпоративных коммуникаций InterComm 2022. Авторов лучших проектов в сфере внутренних и HR-коммуникаций, развития корпоративной культуры и продвижения бренда работодателя наградят 27 октября.

В 2022 году проекты оцениваются в 13 номинациях, одна из которых - «Стратегия». Ее курируют партнер по интегрированным HR-коммуникациям Сбера Екатерина Грачева, партнер и руководитель практики «HR-маркетинг» «ЭКОПСИ консалтинг» Вероника Луцкина и эксперт по брендингу, практикующий психолог Антон Буланов, пишет newsnn.ru. «Иметь стратегию, пытаться управлять будущим - это то, что отличает человека от животных. Поэтому тренд - это говорить о стратегии», - сказал Буланов. Оценивать стратегии номинантов будут более 50 экспертов в сфере коммуникаций, среди которых главы коммуникационных департаментов в крупнейших российских компаниях, представители консалтинговых агентств, преподаватели вузов. В числе победителей прошлых лет в номинации «Стратегия» были торговая сеть «Пятерочка» и компания «М.Видео-Эльдорадо». Они отличились в стратегии развития бренда работодателя и расширении воронки найма кандидатов. В частности, группа «М.Видео-Эльдорадо» внедрила стратегию, которая позволила за полгода закрыть более 500 вакансий и повысить узнаваемость бренда среди IT-аудитории с 5% до 56%. Прием заявок на премию InterComm заканчивается 19 сентября. Подать заявку можно на сайте премии. Холдинг 1MI является официальным информационным партнером премии уже второй год подряд.

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