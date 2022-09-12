Под Тюменью в смертельное ДТП попала возвращавшаяся из Башкирии семья с двумя детьми

Под Тюменью в смертельное ДТП попала возвращавшаяся из Башкирии семья с двумя детьми
Под Тюменью в смертельное ДТП попала возвращавшаяся из Башкирии семья с двумя детьми
Сегодня, 09:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: ГИБДД Тюменской области
Четырех летняя девочка в ДТП вылетела из машины и погибла на месте, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Под Тюменью в смертельное ДТП попала возвращавшаяся из Башкирии в Нижневартовыский район Югры семья с двумя детьми. По информации ГИБДД Тюменской области, авария произошла в ночь на 11 сентября на 291-с километре дороги Екатеринбург-Тюмень.

Известно, что автомобиль опрокинулся после того, как въехал в кучу грунта в месте, где проводились дорожные работы. Так, на месте ДТП погибла 4-летняя девочка, по информации Госавтоинспекции, ее выбросило из машины. По предварительным данным, ребенка перевозили без детского кресла. Травмированы также 38-летний водитель иномарки и его 8-летний сын, мама детей в ДТП не пострадала.

Подчеркивается, что обстоятельства трагедии выясняются.

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