Новая выплата: семьи с детьми в России смогут получать от 21850 рублей в месяц

Инициатива заявлена в связи со снижением рождаемости и почти двукратным ростом естественной убыли населения в России в 2021 году по сравнению с 2020 годом (304,5 тыс. человек против 158,3 тыс.). Рождаемость в апреле 2021 года снизилась на 13,7% в сравнении с мартом этого же года.
«Для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в Российской Федерации необходимы дополнительные меры поддержки семей», — отмечают авторы законопроекта.
Размер выплаты рассчитывался исходя их затрат на сбор детей в школу, высшие и средние учебные заведения, подсчитанных Росстатом. В комплект для мальчиков статистики включили две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. Для девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, колготки, носки и гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. Также в наборе учтена стоимость пяти шариковых ручек и простых карандашей, четырех 12-листовых тетрадей, фломастеров, альбома, рюкзака и пяти учебников. Таким образом, посчитали в Росстате, в среднем семьи тратят на школьный набор 21850 рублей.
Эту сумму депутаты и предложили выплачивать семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми-инвалидами до 23 лет, осваивающими основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Для малоимущих семей предложено установить пособие в размере 34679 рублей. В него дополнительно включили среднюю стоимость планшета — 12 829 рублей. Инициаторы законопроекта отмечают, что во время дистанционного обучения некоторые школьники не могли полноценно заниматься, так так у семей не было возможности купить им планшеты.
Для малоимущих семей, в которых дети получают основное профессиональное образование, в выплату включили среднюю стоимость смартфона — 10 377 рублей. Таким образом, они будут получать 23206 рублей.
Деньги планируется перечислять ежегодно с июня по декабрь. Объем финансовых затрат на реализацию закона оценивается в 454 млрд рублей, депутаты предлагают учесть это при подготовке бюджета на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов.
Документ поступил на рассмотрение в Госдуму 15 августа, дата его рассмотрения пока не назначена.
Предложенный законопроект вписывается в логику действий, предпринимаемых на протяжении последний нескольких лет, отмечает политолог Николай Евдокимов.
«В условиях напряженной экономической ситуации, когда положение граждан ухудшается, власть пытается поддержать определенную лояльность населения», — прокомментировал он Mkset.
Новая мера господдержки хотя не носит системный характер в сфере социальной поддержки, но позволит обеспечить определенную социальную стабильность в стране.
Принимаемые Госдумой решения во многом зависят от того, какая позиция по этому вопросу сформирована в Кремле. Если президент России Владимир Путин публично выскажется в поддержку семей, это будет означать, что новый законопроект будет принят в ближайшее время. Одобрение инициативы может также прозвучать из уст премьер-министра Михаила Мишустина или спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По мнению Николая Евдокимова, ожидать принятия этого законопроекта следует в течение нескольких месяцев. Если в эти сроки его не рассмотрят, то, скорее всего, «заволокитят» и впоследствии отклонят.