На Камчатке и в ЯНАО состоятся мероприятия Конгресса молодых ученых

Мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых, запланированные в Петропавловске-Камчатском на 21–23 сентября и в Салехарде (ЯНАО) на 4–6 октября, будут посвящены решению задач этих субъектов РФ при участии молодых специалистов и профессионального научного сообщества.

Мероприятия проведут перед стартом большого Конгресса молодых ученых, запланированного на 1 - 3 декабря текущего года на федеральной территории города-кампуса «Сириус». На них представят и оценят проекты в сфере НИОКР, разработанные для решения практических задач Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатки. В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском 21 - 23 сентября будут представлены инициативы по решению актуальных для края задач. Участники поговорят о воплощении в жизнь своих проектов в рабочих группах, отправятся с визитами на объекты инфраструктуры региона. Проектные группы мероприятия нацелены на создание систем комплексного мониторинга и прогнозирования извержения вулканов и цунами, а также на оценку эффективности снегоуборочных работ и устранения гололеда в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, будет обсуждаться создание дистанционной системы мониторинга состояния окружающей среды, а также организация семеноводства и посадочного материала российских сортов картофеля в суровых природных условиях региона, пишет Vostokmedia.com. На площадке правительства ЯНАО в Салехарде 4–6 октября текущего года будет проведено второе мероприятие-спутник. На нем обсудят такие важные для региона вопросы, как предотвращение деформации объектов в Арктике в ситуации изменений климата, восстановление численности сиговых видов рыб. Также обсудят селекционно-племенные проблемы северного оленеводства и создание новых технологий утилизации отходов бурового шлама. Программа обоих мероприятий-спутников в целом включает свыше 20 мероприятий, среди которых выступления региональных глав и экспертов, визиты на объекты региональной инфраструктуры, работа 10 проектных групп, пленарная сессия и культмероприятия. Оператор Конгресса молодых ученых, а также мероприятий-спутников — Фонд Росконгресс.

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