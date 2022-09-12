Мэр города Башкирии оценил троллинг от Азамата Мусагалиева из шоу «Однажды в России»

Главу города Агидель Фаниса Гильванова обрадовало появление в юмористической телепередаче «Однажды в России» Агидели, которую решил высмеять артист-комик Азамат Мусагалиев. Поводом для колкой шутки стало благоустройство города, а именно «закатанная в бетон» площадь в центре города.
Агидель на ТНТ! Друзья, вчера в передаче «Однажды в России» Азамат Мусагалиев в шуточной форме рассказал об изменениях, происходящих в нашем городе. Показали наш «световой фонтан». Теперь о красоте Агидели знает вся страна! Подробнее смотрите на видеоФанис Гильванов
Фанис Гильванов на такое внимание через негатив среагировал философски, памятуя о том, что любой PR хорош, а уж тем более черный.