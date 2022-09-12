Мэр города Башкирии оценил троллинг от Азамата Мусагалиева из шоу «Однажды в России»

Агидель на ТНТ! Друзья, вчера в передаче «Однажды в России» Азамат Мусагалиев в шуточной форме рассказал об изменениях, происходящих в нашем городе. Показали наш «световой фонтан». Теперь о красоте Агидели знает вся страна! Подробнее смотрите на видеоФанис Гильванов