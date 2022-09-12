«Конь не валялся»: жительница показала разрушения почти достроенной школы в Уфе

«Конь не валялся»: жительница показала разрушения почти достроенной школы в Уфе
«Конь не валялся»: жительница показала разрушения почти достроенной школы в Уфе
Сегодня, 12:15ОбществоИрина ДеревянчукФото: Ола Федотова / vk.com
Жители Уфимского района продолжают публиковать фото школы в селе Нурлино, которую власти обещали сдать до 20 сентября.

Жители села Нурлино в Уфимском районе продолжают жаловаться на странице у Радия Хабирова темпом работ на стройплощадке школы за 65 миллионов рублей, которая, к сожалению, не открыла двери ученикам в начале сентября.

Mkset уже сообщал о жалобах местных жителей 5 сентября, после чего направил редакционным запрос, в ответе на который в администрации Уфимского района сообщили, что на объекте ведутся работы по ремонту фасада и кровли, на стадии завершения находятся внутренние отделочные работы.

На объекте ежедневно работают более 30 человек. Срок выполнения работ 20 сентября. Строительная готовность объекта составляет 71%.Администрация Уфимского района

Этот ответ был получен 6 сентября, однако бдительность местные жители не снизили и наблюдение за ремонтом долгожданной школы не бросили. 9 сентября на странице у главы вновь новости со стройки школы в Нурлино, которую собрались сдать уже на следующей неделе.

Автор обращения негодует и напоминает, что сдача у застройщика была назначена на 25 августа. Однако по ее словам весь июнь школу не делали вообще, «потом чуть-чуть что-то начали делать 5-6 человек работников на всю школу».

Фасад здания сделан только с внешней стороны для видимости, сказали, что вы эту школу взяли под личный контроль, и что у неё обязательный срок сдачи 20 сентября. Как видите, тут ещё конь не валялся, до кого нам ещё достучаться, Владимиру Владимировичу обращение писать???Ола Федотова

Свои слова Ола Федотова подкрепляет фотографиями, на которых запечатлено происходящее в школе, в ответ же из Уфимской администрации поступает обещание актуализировать о происходящем в школе к 13 сентября, ровно за неделю до намеченного открытия долгожданной школы. Mkset следит за развитием событий.

рамки на вентиляционных отверстиях закреплены малярным скотчем
Фото:Ола Федотоваvk.com

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