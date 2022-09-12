«Конь не валялся»: жительница показала разрушения почти достроенной школы в Уфе

Фасад здания сделан только с внешней стороны для видимости, сказали, что вы эту школу взяли под личный контроль, и что у неё обязательный срок сдачи 20 сентября. Как видите, тут ещё конь не валялся, до кого нам ещё достучаться, Владимиру Владимировичу обращение писать???Ола Федотова