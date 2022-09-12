Хабиров назвал поддержку семей участников СВО приоритетной задачей властей Башкирии

Вы знаете что наши шаймуратовцы сейчас тоже на передовой находятся. Я к главам обращаюсь – предельное внимание, пожалуйста. Спасибо вам всем, детей мы в школу отправили, кому-то что-то купили. Они в приоритете нашего внимания, они выполняют тяжелый долг, тяжелую задачу и очень важную задачу, огромное им спасибо. Радий Хабиров