Хабиров назвал поддержку семей участников СВО приоритетной задачей властей Башкирии

Хабиров назвал поддержку семей участников СВО приоритетной задачей властей Башкирии
Хабиров назвал поддержку семей участников СВО приоритетной задачей властей Башкирии
Сегодня, 13:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Глава Башкирии в завершение оперативки правительства Башкирии дал наказ главам районов 12 сентября.

Радий Хабиров под занавес оперативного совещания в правительстве Башкирии 12 сентября напомнил главам о их приоритетной задаче поддерживать семьи участников СВО.

Вы знаете что наши шаймуратовцы сейчас тоже на передовой находятся. Я к главам обращаюсь – предельное внимание, пожалуйста. Спасибо вам всем, детей мы в школу отправили, кому-то что-то купили. Они в приоритете нашего внимания, они выполняют тяжелый долг, тяжелую задачу и очень важную задачу, огромное им спасибо. Радий Хабиров

Глава Башкирии подчеркнул, что для властей сейчас нет более важной задачи, чем поддержка специальной военной операции.

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