Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова

Сегодня, 12 сентября, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала на своей странице в Инстаграме забавное видео, на котором ее муж, явно пребывающий в отличном настроении, готовит плов и при этом пританцовывает в такт национальной песне. Судя по видеоролику, дело происходит в загородном доме.
«Всё таки нужно учиться у мужчин творческому подходу к приготовлению еды))», — так подписала Каринэ Хабирова это видео.
Публикация сразу же начала собирать доброжелательные комментарии подписчиков.
Напомним, накануне глава региона указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие Башкирии.