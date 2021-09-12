Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова

Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова
Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова
Вчера, 17:12ОбществоТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Каринэ Хабирова считает, что стоит учиться у мужчин «творческому подходу к приготовлению еды».

Сегодня, 12 сентября, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала на своей странице в Инстаграме забавное видео, на котором ее муж, явно пребывающий в отличном настроении, готовит плов и при этом пританцовывает в такт национальной песне. Судя по видеоролику, дело происходит в загородном доме.

«Всё таки нужно учиться у мужчин творческому подходу к приготовлению еды))», — так подписала Каринэ Хабирова это видео.

Публикация сразу же начала собирать доброжелательные комментарии подписчиков.

Напомним, накануне глава региона указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие Башкирии.

Сюжеты:
Власть без цензуры
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