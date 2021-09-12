Суд из-за 6000 рублей, сабантуй вокруг миллиардов, протесты. Итоги недели в Башкирии

Центральными событиями недели в Башкирии, имеющими отношение к официальной новостной повестке, безусловно, стали «прямая линия» с главой региона Радием Хабировым и инвестиционный сабантуй «Зауралье».
Радий Хабиров в ходе «прямой линии» сделал немало интересных заявлений — от характеристики СМИ, которые не были допущены на пресс-конференцию, до комплимента рэперу Моргенштерну, которого назвал «амбассадором Уфы». Впрочем, Алишер Моргенштерн уже вчера несколько разочаровал аудиторию, заявив, что взялся помогать семье трехлетнего больного ребенка исключительно из корыстных соображений.
На инвестиционном форуме «Зауралье» главной новостью стало подписание соглашений на сумму 98 млрд рублей. При этом выяснилось, что местных предпринимателей в Сибае местные власти не спешат поддерживать.
Стало известно, как в Башкирии изменится процедура назначения вице-премьеров региона. Внесенный проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Башкирии депутаты парламента Башкирии планируют рассмотреть на пленарном заседании в конце сентября 2021 года.
Участок в 274 квадратных метра, который принадлежит ООО «Олимпик парк», выставлен на торги. Как сообщает УФССП Башкирии, продавать участок намерены за 3,3 миллиона рублей. Известно, что на данном участке располагается отель «Lido», который по решению суда будет снесен. Кандидат в депутаты от КПРФ Александр Ющенко прокомментировал со своей стороны эти события, как ущемление прав предпринимателей.
Широкий резонанс вызвало судебное решение, вынесенное 6 сентября Октябрьским райсудом Уфы. Судья огласил приговор для Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется финансировании террористической деятельности. Пенсионерка перевела 6 тысяч рублей матери Айрата Дильмухаметова, которого посадили на девять лет за пропаганду терроризма, финансирование экстремистской деятельности и призыв к ней.
В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Тем временем в соцсетях развернулась активная дискуссия о том, что реконструкция памятника может иметь коррупционную составляющую.
В Уфе у Белого дома прошел одиночный пикет жительницы «квартала ада». Гражданская активистка Алла Яковлева разместила в своих социальных сетях фотографии одиночного пикета, который сегодня прошел у здания Белого дома на Тукаева.
Несколько интересных событий на экономическую тему.
Так, в Уфе прошло заседание Арбитражного суда по иску Росприроднадзора Башкирии в адрес «Уфаводоканала». В марте этого года ведомство обязало водоканал складировать смесь остаточных сточных вод на специальной оборудованной площадке, которую необходимо было поставить на учет Минприроды России. Помимо этого, Росприроднадзор требовал признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности, однако «Уфаводоканал» отказался выполнять требования ведомства.
В УФАС Башкирии подтвердили картельный сговор на рынке лечебного питания. Компании «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Здоровье», «Весна», и «Рамонда» в период с 2018 года по 2020 год не допускали падение стартовой цены аукциона. Известно, что фирмы выигрывали по очереди, а цены понижались на 0,5-1%, тогда как на конкурентных тендерах понижение стоимости достигало 64,5%.
Россельхознадзор Башкирии сообщил об обнаружении фальсифицированной партии сыра в Республиканской клинической психиатрической больнице.
Тем временем Радий Хабиров предрек скорое исчезновение «ПАЗиков» с городских автобусных маршрутов. Отметим, что такие заявления звучат далеко не впервые.
В администрации Уфы сообщили еще одну «долгоиграющую» новость — о примерных сроках начала строительства крематория с колумбарием, а из краткосрочных планов поведали о готовности города к отопительному сезону на 94%.
В Уфе к 450-летнию города реконструируют Театр Кукол за 778,5 миллиона рублей. Известно, что планируется обновить новое здание и сделать к нему пристрой, так общая площадь объекта увеличится до 6,5 тысяч квадратных метров. А прямо на тоннеле над проспектом Салавата Юлаева появится ледовый спортивно-образовательный комплекс имени Александра Семака.
Минздрав Башкирии сообщил о 102-летней Татьяне Колесниковой — пациентке ковид-госпиталя Демского района — которая вылечилась от коронавируса. Известно, что женщину доставили в больницу с температурой 38,4 и затрудненным дыханием, сами легкие, согласно данным Минздрава республики, были повреждена на 32%. Тем временем, к сожалению, данные о ежедневном росте числа заболевших этим недугом и умерших от него продолжает пугать.
Еще в Башкирии суд закрыл детский лагерь «Чайка. Проф» в Стерлитамакском районе, в котором летом произошла вспышка коронавируса.
По мере приближения выборов кандидаты в депутаты делают все больше неожиданных заявлений. А тем временем в связи с проведением выборов депутатов в Госдуму России т с 17 по 19 сентября школьников Башкирии ждёт дополнительный выходной.
И в заключение о погоде — в Благоварском районе Башкирии на этой неделе выпал первый снег, об этом рассказали и показали на видео в социальных сетях жители села Языково.
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