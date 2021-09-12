Прецедент: в Башкирии на народные средства установили первый памятник аграрию

Прецедент: в Башкирии на народные средства установили первый памятник аграрию
Прецедент: в Башкирии на народные средства установили первый памятник аграрию
Вчера, 10:57ОбществоТатьяна МайороваФото: Светлана Давлетова / Mkset.ru
Бюст ученой-селекционеру Лидии Стреляевой возведен по инициативе гражданских активистов и на пожертвования простых людей.

На днях в поселке Кушнаренково произошло событие, которое прошло незамеченным для СМИ, но, по сути, представляет собой довольно важный прецедент, поскольку там появился первый в Башкирии памятник аграрию, созданный по инициативе жителей и на народные средства.

Бюст советскому ученому-селекционеру, заслуженному агроному БАССР, лауреату Государственной премии СССР Лидии Николаевне Стреляевой, которая почти всю свою жизнь прожила в Кушнаренково, появился на горе, возле питомник, в котором плодоносят растения, много лет назад выведенные ею.

Молодой талантливый скульптор Ильдус Закиров изобразил Лидию Стреляеву молодой и полной энергии, на ее груди вместо броши прикреплена гроздь винограда.

На церемонию открытия пришли и стар, и млад. Многие помнят Лидию Николаевну, прожившую в Кушнаренково с 1927 по 1967 год. вслед за мужем, тоже ученым, она переехала в Кушнаренково с Украины и привезла с собой несколько ростков винограда, разведением которого занималась. Приехав в Башкирию, она более 15 лет жизни посвятила выведению самого северного сорта этой солнцелюбивой ягоды. Проводив мужа и сына на Великую Отечественную войну и получив на них похоронки, Лидия Николаевна решила посвятить себя виноградоведению, и всю свою энергию и материнскую любовь направила на любимую работу в Кушнаренковском селекционном центре. Она погибла в 85-летнем возрасте от нелепой случайности в виде взрыва газового баллона.

Воспоминания об этом светлом человеке словно согрели всех присутствующих на церемонии открытия памятника. Даже дождь, моросивший до начала мероприятия, прекратился на время торжества, уступив место солнцу и возобновился после ее завершения. Во время импровизированного «фруктового фуршета» участники церемонии отведали сорта винограда, выведенные Лидией Стреляевой.

Идея установить бюст женщине, сыгравшей важную роль в развитии не только села Кушнаренково, но и сделавшей важный вклад в становление сельского хозяйства Башкирии, принадлежит общественнику Ильдару Давлетову, который родился в Кушнаренково и провел там детство. В осуществлении задуманного ему помогли местные председатель Союза предпринимателей «Топорнино» (так называлось Кушнаренково до 1937 года) Салават Галимов и создатель Парка каменных скульптур, почетный гражданин этого села Ильфир Хайруллин, а также директор Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН Анвар Шакирзянов, который отметил, что бюст Лидии Стреляевой является первым памятником аграрию в Башкирии. Инициативная группа кинула клич о сборе средств на памятник Лидии Николаевне, и необходимая сумма была собрана местными жителями всего за три месяца.

Как стало известно Mkset, Ильдар Давлетов планирует продолжить установление памятников знаменитым землякам, которые, на его взгляд, недостаточно почитаемы в Башкирии. Его следующий проект — памятник легендарному Даяну Мурзину — «Чёрному генералу», герою Великой Отечественной войны, окончившему до войны Кушнаренковское педагогическое училище.

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