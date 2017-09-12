Минэкономразвития: В ближайшие три года пенсии в России сильно сократятся
12 сентября 2017, 10:59Общество
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В течение трех лет пенсии в стране снизятся почти на три процента. Это следует из макропрогноза Минэкономиразвития России, внесенного на рассмотрение в правительство РФ.
Как сообщает газета "Известия", в 2018 году пенсии должны быть снижены на 0,7 процента, а последующие два года - по 0,6 процента ежегодно. Таким образом, общее снижение за три года составит 2,9 процента.
Одной из ключевых причин уменьшения пенсионных выплат называется отказ от индексации работающим пенсионерам, также свое влияние окажет и инфляция, отмечает "Газета.ру".
По мнению ряда экспертов, которые прокомментировали газете "Ведомости" информацию о снижении пенсий, в реальном выражении доход снизится лишь у минимального числа пенсионеров.
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