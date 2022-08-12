Уфимцев возмутили рекламные баннеры по всему городу с неоднозначным посланием

ЖК «Видинеевский» возвращается к истокам и вспоминает давно ушедшие приемы маркетинга из «нулевых». В лучших традициях застройщик предлагает расшифровать загаданное слово на следующих рекламных щитах: «Пока другие п***яд деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь».
В социальных сетях тем временем размещен рекламный видео ролик с заезженной игрой слов «Ах, у ели во дворе безопасно детворе».
Однако в каждым рекламным баннере компания-застройщик АО «УЗЭМИК» поясняет, что ребусы и слоганы не содержат ненормативную лексику. А что именно загадали маркетологи будет оглашено в конце августа. Отметим, что данное пояснение написано мелким шрифтом и заметить его с высоты, на которой расположен баннер, практически невозможно.
Оперативно связаться с компанией-застройщиком ОА «УЗЭМИК» корреспонденту Mkset не удалось.
В социальных сетях между тем некоторых уфимцев подобная реклама возмутил. В частности, Евгения пишет, что «может быть, слова кроются нормальные, но все равно реклама кошмар».
Другие же напротив считают, что основная функция рекламы — привлекать внимание — и в данном случае ее она выполнила.