В Уфе после открытия H&M возобновил работу еще один популярный магазин одежды

В Уфе после открытия H&M возобновил работу еще один популярный магазин одежды
В Уфе после открытия H&M возобновил работу еще один популярный магазин одежды
Вчера, 12:47ОбществоВалерия ПанаеваФото: Яндекс.Карты

В Уфе после открытия H&M возобновил работу магазин одежды Monki

В торговом центре рассказали, как именно он будет работать.

12 августа в торгово-развлекательном центре «Планета» возобновил работу магазин Monki, входящий в шведскую группу H&M. Администрация ТЦ добавила, что магазин открылся временно.

Напомним, магазины шведского бренда H&M были открыты 10 августа для финальной распродажи. Новость вызвала бурную реакцию среди уфимцев, в частности, у входа в магазин и на кассы выстраивались огромные очереди, а выходили из бутика покупатели уже с восемью пакетами в руках. Между тем, у покупателей H& M уже возникла проблема с оплатой товаров на кассе. На второй день распродажи, как рассказывают очевидцы, на кассе магазина «то ли оплата по картам не проходит, то ли все кассы зависли».

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