Судебные заседания и открытие H&M: Главное за неделю в Башкирии

На этой неделе в в Ленинском райсуде Уфы прошло заседание суда по резонансному делу о вероятной покупке военных билетов хоккеистов и экс-хоккеистов хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодняшнее заседание суда подошло к концу буквально только что и как уже сообщал Mkset один из обвиняемых хоккеист Анвар Сулейманов заявил, что не готов ответить на вопрос, признает ли он свою вину, но пообещал что все-таки ответит во время своего допроса.Нападающий же Михаил Воробьев такой неопределенности в суде не испытывал и признал свою вину.