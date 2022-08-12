Судебные заседания и открытие H&M: Главное за неделю в Башкирии

На этой неделе в в Ленинском райсуде Уфы прошло заседание суда по резонансному делу о вероятной покупке военных билетов хоккеистов и экс-хоккеистов хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сегодняшнее заседание суда подошло к концу буквально только что и как уже сообщал Mkset один из обвиняемых хоккеист Анвар Сулейманов заявил, что не готов ответить на вопрос, признает ли он свою вину, но пообещал что все-таки ответит во время своего допроса.Нападающий же Михаил Воробьев такой неопределенности в суде не испытывал и признал свою вину.
Днём ранее стало известно, что осужденная на три года активистка Рамиля Саитова* выходит на свободу. Напомним, в 2021 году Рамилю Саитову* суд признал виновной в части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на два года.
10 августа в Уфе открылись бутики H&M. Напомним, несколькими месяцами ранее шведская марка объявила о приостановке работы магазинов сети на территории РФ. Позднее стало известно о намерении компании покинуть российский рынок после того, как будет продана большая часть товаров, уже поступивших на территорию Россию. Примечательно, что изначальной датой открытия бутиков в компании называли 1 августа, однако позднее в одном из уфимских ТЦ сообщалось, что бутики марки откроются не раньше 15 августа.
Другой шведский бренд IKEA объявил дату завершения объявленной ранее онлайн-распродажи. Напомним, распродажу своих товаров бренд мебели и товаров для дома начал ещё 5 июля, однако покупатели по всмей России столкнулись с многочисленными трудностями при попытке оформить заказ.
Также на этой неделе в Уфе открылись несколько ресторанов сети «Вкусно и точка». В одном из них побывал Mkset с целью узнать, что изменилось в заведении общепита после ребрендинга и нескольких месяцев запустения.
В уфимской администрации провели опрос о том, стоит ли проводить день города Уфы отдельно от Дня России?». Онлайн-голосование было запущено в соцсетях. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе мэрии, опрос был запущен с целью узнать — допускают ли уфимцы возможность переноса празднования Дня города на другой месяц.
Певец Элвин Грей, также известный как Радик Юльякшин, завершает карьеру в Башкирии и в Татарстане, о чём сообщил ранее в соцсетиях. Также заслуженный артист РБ и советник главы Башкирии заявил об окончательном переезде в Москву. К слову, на данный момент он находится на сплаве по реке Агидель, однако по приезде он вместе с супругой соберет вещи и отправится на ПМЖ в столицу.
Сегодня также стало известно, что резидент России Владимир Путин освободил от должности руководителя следственного управления СКР по республике Дениса Чернятьева. Исполняющим обязанности руководителя республиканского Следственного комитета назначен Ильяс Массалимов.
Трёхнедельная голодовка дольщиков скандально известного «дома смерти» подошла к концу. Одной из целью проведения акции её участники называли привлечение к своей проблеме внимания общественности. На этой неделе стало известно, что дольщики встретились с главой региона Радием Хабировым, в ходе диалога с которым в отношении их многолетней проблемы были приняты ключевые решения.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.