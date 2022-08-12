Стало известно, когда завершится распродажа в магазинах H&M в Уфе

Шведский бренд одежды H& M закрыл свои магазины по всей России еще в марте этого года, а уже летом стало известно, что компания намерена и вовсе покинуть российский рынок. Так, 10 августа, все магазины бренда в России были открыты для распродажи оставшихся товаров.
Новость вызвала бурную реакцию среди уфимцев, в частности, у входа в магазин и на кассы выстраивались огромные очереди, а выходили из бутика покупатели уже с восемью пакетами в руках.
Всем известно, что магазины вновь закроются как только его ассортимент будет распродан. Как сообщил Mkset пожелавших остаться неназванными сотрудник магазина, предположительно товарных запасов хватит до зимы. Подчёркивается, что все будет зависеть от того, сохранится ли ажиотажный спрос или он постепенно стихнет.
Между тем, у покупателей H& M уже возникла проблема с оплатой товаров на кассе. На второй день распродажи, как рассказывают очевидцы, на кассе магазина «то ли оплата по картам не проходит, то ли все кассы зависли».