Стали известны подробности отравления пятерых подростков в Уфе

Пятерых подростков без сознания в Уфе обнаружила хозяйка квартиры

Подростки были найдены в квартире в Сипайлово без сознания и доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Стали известны подробности отравления четырех девочек и одного мальчика в квартире по улице Гагарина в Уфе. Как сообщает пресс-службу СК Башкирии, школьники в период с 11 по 12 августа собрались в квартире родственников одной из девочек. Далее, они в немедицинских целях употребляли лекарственный препарат и в результате почувствовали ухудшение здоровья. Обнаружила подростков утром 12 августа хозяйка квартиры и обратилась за помощью. На данный момент, подростки находятся в медицинском учреждении, по информации минздрава Башкирии, трое ребят в тяжелом состоянии, а еще двое в состоянии средней тяжести. Так, следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условий, которые этому способствовали. Ранее, прокуратура Башкирии также взялась проверить инцидент.

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