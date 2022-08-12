Стали известны подробности отравления пятерых подростков в Уфе

Стали известны подробности отравления четырех девочек и одного мальчика в квартире по улице Гагарина в Уфе.
Как сообщает пресс-службу СК Башкирии, школьники в период с 11 по 12 августа собрались в квартире родственников одной из девочек. Далее, они в немедицинских целях употребляли лекарственный препарат и в результате почувствовали ухудшение здоровья. Обнаружила подростков утром 12 августа хозяйка квартиры и обратилась за помощью.
На данный момент, подростки находятся в медицинском учреждении, по информации минздрава Башкирии, трое ребят в тяжелом состоянии, а еще двое в состоянии средней тяжести.
Так, следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условий, которые этому способствовали.
Ранее, прокуратура Башкирии также взялась проверить инцидент.