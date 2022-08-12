Пятерых подростков обнаружили без сознания в квартире в Уфе

Пятерых подростков обнаружили без сознания в квартире в Уфе
Пятерых подростков обнаружили без сознания в квартире в Уфе
Вчера, 12:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
По предварительной информации причиной могло стать отравление алкоголем и неизвестными таблетками, сообщает телеканал «Вся Уфа» 12 августа.

По данным телеканала сегодня 12 августа в одной из квартир в уфимском Сипайлово была обнаружена группа из пятерых подростков. Все дети находились без сознания и были госпитализирована. Предварительная версия произошедшего отравление алкоголем и некими таблетками.

В минздраве Башкирии Mkset данную информацию не прокомментировали, добавив, что информация уточняется.

Также Mkset обратился за комментариями и в пресс-службу регионального МВД, однако правоохранители сообщили, что пока что информация по интересующему корреспондента вопросу уточняется.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы