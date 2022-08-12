Элиссан Шандалович отметил темпы, с которыми газифицируется Карелия

Спикером парламента Карелии Элиссаном Шандаловичем были оценены темпы догазификации республики. Как это происходит на практике, стало ясно в ходе его рабочей поездки в село Кончезеро Кондопожского района.

Как сообщает karelinform.ru, спикер напомнил о единовременной материальной помощи по проведению газа в индивидуальные жилые домов, которая предоставляется властями с начала этого года. По информации, изложенной на странице Шандаловича в соцсети “ВКонтакте”, на такую помощь имеют право жители республики с маленьким доходом. К примеру, не так давно голубое топливо пришло в дом пенсионерки Галины Тестовой, которая проживает в Кончезере вместе с дочерью и ее семьей. Заявку на подключение к газу они отправили в конце ушедшего года, а уже через месяц им пришло сообщение о том, что необходимые документы готовы. Быстро и без проблем им подвели газопровод к границам участка. По данным Шандаловича, стоимость природного газа в несколько раз ниже по сравнению с электричеством и дровами. “В Карелии до конца 2023 года в рамках социальной догазификации планируется подвести голубое топливо до 4436 домовладений”, - заметил он. В нынешнем году в связи с этим местный бюджет выделит 12 миллионов рублей. Материальная помощь может быть предоставлена собственнику индивидуального жилого дома, который зарегистрирован в нем. А также заключившему договор, по которому подвод газа в пределах земельного участка будет выполнять специализированная организация. При этом она должна иметь допуск к работам, которые связаны с проектированием и строительством сетей газоснабжения. Такие домохозяйства могут рассчитывать на компенсацию в размере 80 процентов от стоимости мероприятий, предусмотренных данным договором и договором на выполнение работ. Но сумма не может оказаться выше 96 тысяч рублей, если установлен фасадный кран, и 121 600 рублей, если газопровод возводится в границах земельного участка. Данной мерой поддержки пожелало воспользоваться население трех районов республики. Речь о Кондопожском, Прионежском, Олонецком районах и городе Петрозаводске. Первые семь заявлений будут рассмотрены в ближайшее время. Обо всем, что связано с государственной социальной помощью, жители региона могут узнать от сотрудников отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелии по месту жительства. Дополнительную информацию можно уточнить, задав вопрос в группе данного центра.

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