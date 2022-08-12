«Единая Россия»: Началась эвакуация из ЛДНР детей с неврологическими патологиями

«Единой Россией» развивается медицинское направление гуманитарной миссии в Донбассе и на освобожденных территориях. Медики-добровольцы вывозят тяжелобольных из ЛДНР в Россию, и осуществляется эвакуация детей с неврологическими нарушениями.

Об этом заявил координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выступая на видеоконференции. В ней участвовали представители министерств здравоохранения России и ЛДНР, регионов РФ и медики. Он сказал, что подобный успешный опыт работы есть у Омского отделения ЕР, секретарь которого - Вадим Бережной - вместе с бригадой медиков вывез 17 сложных пациентов из ЛНР, пишет rostovgazeta.ru. Отделение ЕР в Башкортостане уже организовало реабилитацию для тысячи детей Донбасса, которых отобрали на месте медики-добровольцы. Еще 150 детей поехали на отдых в санатории Башкортостана. Также в рамках гуманитарной миссии ЕР продолжится работа медиков-добровольцев. 420 специалистов из России уже отработали на освобожденных территориях. Еще 230 врачей приехали сюда по линии Минздрава и Центра медицины катастроф. Чтобы оказать медицинскую помощь как можно большему количеству людей, необходимо задействовать врачей для проведения выездной диспансеризации, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Такого же мнения и министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. По словам замдиректора департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян, уже в сентябре потребности республик в транспорте будут закрыты. Будет поставлено 386 машин скорой для ЛДНР и Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Также Пащенко поблагодарила партию за помощь в лечении раненых, работу в прифронтовых территориях и лекарственное обеспечение. Как заявил член комитета Государственной думы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, на территории ЛНР и ДНР, а также на освобожденных территориях уже действуют 1300 аптечных пунктов. По завершении конференции Хубезов отметил, что помощь Донбассу и освобожденным территориям будет отражена в народной программе ЕР. Об этом информирует сайт ER.RU. «В марте вместе с гуманитарным конвоем в ЛНР из Башкортостана отправились мобильная поликлиника РКБ им. Куватова, медицинский модуль кардиоцентра, стоматологический модуль. Более 60 наших медицинских работников помогали местным врачам в проведении диспансеризации населения. Также с начала марта в качестве добровольцев в ДНР и ЛНР поехали свыше 20 медработников республики, которые оказывали помощь бойцам и простым жителям, в том числе реанимационную, - прокомментировала депутат Государственной думы от Республики Башкортостан, член фракции «Единая Россия» Римма Утяшева. – На сегодня в Башкортостане действуют 5 пунктов временного размещения переселенцев: в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах и Салавате. Добавлю, что при ситуационном центре РБ создан чат «Беженцы Донбасса», куда передаются все заявки вынужденных переселенцев, поступающие по телефону, и их берут в работу представители министерств и ведомств, Правительства Республики. «Поезда здоровья» – это уникальный проект главы Республики Башкортостан. С апреля по октябрь по нашему региону курсируют мобильные пункты. Жителей Башкирии принимают разнопрофильные врачи. Таким проектом мы можем гордиться».

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