Буцаев: 17 регионов рискуют остаться со старыми данными по полигонам

С начала действия проекта в 2022 году информацию по крупным полигонам не предоставили 17 субъектов РФ, а Волгоградская область — ни по каким объектам размещения ТКО.
Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что более года назад вице-премьер Виктория Абрамченко поручила РЭО провести первый в стране хакатон в сфере обращения с отходами. Задача инициативы состоит в том, чтобы проверить сведения о действующих полигонах и на основе этой информации скорректировать концепцию развития отрасли, передает tass.ru.
«Проект направлен на снижение рисков нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО, повышение полноты и достоверности данных. Таким образом мы обновим данные и сможем заложить прогноз эксплуатации полигонов. Регион будет четко понимать план своего развития», — сказал Буцаев.
Отказ от проекта может привести к переполненности полигонов и некорректному определению сроков рекультивации.
РЭО запустил воздушное лазерное сканирование с построением трехмерных цифровых моделей для 506 действующих полигонов, включенных в федеральную схему обращения с отходами. Планируется сделать облеты ежегодными.
Замглавы РЭО Алексей Макрушин рассказал, что компания провела облеты около 200 полигонов. Он также перечислил регионы, которые не направили заявки по более чем 50 крупным объектам с мощностью более 100 тысяч тонн в год. Среди них — Астраханская, Волгоградская, Ивановская области, ХМАО и другие.
Работы РЭО проводит совместно с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Сначала проводится облет полигона с беспилотником, оборудованным лидаром. Далее строится облако точек, накладываются текстуры, ортофотопланы, осуществляется привязка проектной документации на объект.