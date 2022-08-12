Башкирия стала аутсайдером по числу свободных талонов к врачам

Башкирия стала аутсайдером по числу свободных талонов к врачам
Башкирия стала аутсайдером по числу свободных талонов к врачам
Вчера, 15:46ОбществоФото: Скриншот
Аналогичная ситуация сложилась еще в 10 субъектах, сообщает Минцифры России.

Ведомство рекомендовало региональным властям улучшить работу самого популярного на Госуслугах сервиса «Запись к врачу».

В число субъектов-аутсайдеров помимо Башкирии также попали Томская, Калининградская область, Брянская, Магаданская, Сахалинская, Псковская и Рязанская области, Ненецкий автономный округ, республики Коми и Марий Эл.

Как сообщал Mkset, в конце июня жители Башкирии массово жаловались, что не могут записаться к врачу. Тогда министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что сложности возникли из-за планового обновления медицинской инфосистемы. В ведомстве сообщили, что устранили последствия технического сбоя.

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